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В Украине определили лучших работодателей

Независимый международный институт Top Employer Institute опубликовал результаты ежегодной оценки компаний-работодателей

сегодня, 13:09
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В Украине определили лучших работодателей

Исследования международного института Top Employer Institute проводились на соответствие высоким мировым стандартам в сфере управления персоналом. В 2020 году сертификацию прошли более 1500 компаний в 118 странах мира на пяти континентах.

В Украине в отраслях FMCG, фармацевтики и банкинга получили сертификацию этого года 6 компаний. В частности, уже седьмой год подряд дочерние компании Филип Моррис в Украине признаны одним из лучших работодателей в Украине, Европе и мире.

"Я горжусь тем, что работаю в компании, которая признана одним из лучших работодателей Украины, Европы и мира. Будучи лучшим работодателем, наша команда трансформируется, расширяя возможности для наших коллег и внедряя инновационные способы работы, чтобы достичь нашего видения будущего без табачного дыма", – сообщил Михалис Александракис, генеральный директор Филип Моррис Украина. 

Чтобы соответствовать критериям сертификации, компании постоянно совершенствуются и внедряют лучшие практики в сфере управления персоналом, обеспечивая работникам достойные условия труда. Комплексная оценка состоит из более 100 вопросов в 10 разных направлениях: стратегия управления талантами, развитие персонала, планирование кадровых ресурсов, программы адаптации новых сотрудников, обучение и развитие, оценка эффективности труда, программы развития лидерства, компенсации и льготы, корпоративная культура. 

Международный институт Top Employer Institute заверяет, что методика исследований является полной и глубокой, а значит, имеет высокую достоверность результатов.


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Источник: https://www.top-employers.com/en/companyprofiles/ua/philip-morris-ukraine/
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