Лоукосту Wizz Air предложили летать по украинским городам

Министерство инфраструктуры Украины предложило крупнейшему лоукост-авиаперевозчику в Центральной и Восточной Европе венгерской авиакомпании Wizz Air активизировать диалог по ее выходу на украинский рынок внутренних авиационных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на итоги встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади.

В ходе встречи стороны обсудили результаты работы авиакомпании на украинском рынке, развитие авиационной отрасли Украины, а также очертили перспективы расширения присутствия венгерской компании на украинском рынке.

"Владислав Криклий предложил Джозефу Варади активизировать диалог по выходу компании Wizz Air на рынок внутренних авиаперевозок... Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади сообщил о планах авиакомпании по присутствию на украинском рынке, и отметил, что Wizz Air готова к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия отметили, что увеличение доли лоукост-авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок является одной из приоритетных задач министерства.

По данным пресс-службы, на зимний сезон 2019/2020 авиакомпании Wizz Air Hungary предоставлены разрешения на выполнение регулярных международных рейсов в 13 стран, что является крупнейшей сетью маршрутов среди иностранных авиаперевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы в/из Украины.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что прямые рейсы Харьков - Будапешт, которые будет выполнять авиакомпания Wizz Air, запустят раньше заявленного срока. Сообщалось, что полеты в столицу Венгрии из Харькова будут выполняться с 1 июня 2020 года, однако дату первого рейса перенесли на 30 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!