В Украину заходит крупнейший портовый оператор мира

Крупнейший портовой оператор мира - DP World намерен приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту Пивденный в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ТИС.

Сделкой занимается инвестиционная компания SD Capital. При этом в ТИС не называют суммы договора, но сообщают, что это "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины".

В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

Глава правления и генеральный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем также сообщил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.

"DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании - создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира", - сказал султан.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2006 г Госдеп запретил продавать порты США, которые входили в состав P&O на момент ее покупки дубайской DP World из-за рисков для национальной безопасности США. А в 2012 г правительство РФ также вывело DP World из состава акционеров ООО " Восточная стивидорная компания" в Находке.

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