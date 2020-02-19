В рабочую группу "пищевого" конкурса УЗ включила Лейбука и Горбатка, которых уличили в работе на одного из конкурсантов

В новосозданную рабочую группу "Укрзализныци" по выбору поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити" включили представителей "старой" конкурсной комиссии - Сергея Лейбука и Вячеслава Горбатко, которые не смогли провести отбор с первого раза. Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении "Комментариев".

Отметим, что о создании новой рабочей группы для проведения "пищевого" конкурса УЗ заявила 23 января, хотя в этот период процедура конкурса была заблокирована решением Волынского окружного суда. При этом, по данным источника из "Укрзализныци", приказ о создании рабочей группы на момент публикации соответствующего пресс-релиза на сайте компании подписан еще не был.

Если это так, то пресс-служба компании могла ввести в заблуждение СМИ и общественность, а также всех участников конкурса, поскольку речь идет не просто об освещении деятельности УЗ, а об официальной позиции предприятия.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении "Комментариев", заместителем главы созданной рабочей группы должен стать Сергей Лейбук - директор филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЗШК). Он отвечал за проведение этого конкурса с самого начала и под его руководством были нарушены этапность и сроки его проведения, что послужило поводом для Волынского суда заблокировать всю процедуру.

Бросается в глаза и присутствие в рабочей группе Вячеслава Горбатко - начальника управления ресурсного обеспечения филиала УЗШК, который был замом главы первой конкурсной комиссии. По данным источников, Горбатко под видом сотрудника УЗШК якобы приводил на станцию "Дарница" представителя одного из конкурсантов - компании "Санфинити". Речь идет о неком Тарасе Новосаде, который якобы провел обмер вагонов, а позже его заметили в ресторане для персонала "Укрзализныци" на обеде.

Напомним, согласно расследованию "Капитал", "Санфинити" узнала условия конкурса по выбору поставщика услуг питания еще до его официального оглашения. Так, компания наперед располагала информацией из конкурсной документации касательно требований по минимальному установку капиталу, и резко увеличила его с 4 000 грн до 2 млн грн. Также, "предвидя" тот факт, что конкурс будет включать в себя не один, а три лота, "Санфинити" заблаговременно заключило договор с субподрядчиком на выполнения услуг по второму лоту (обеспечение пассажиров медиа-контентом).

Согласно данным открытых реестров, компания принадлежит Сергею Корецкому. До старта своего нового кофейного бизнеса ("Санфинити" управляет 4-мя кофейнями "Идеалист"), он работал руководителем сети АЗС "ВОГ". А сегодня "ВОГ" - один из участников упомянутого конкурса УЗ.

Редакция обращается с публичным информационным запросом непосредственно к руководству "Укрзализныци" с просьбой пояснить, почему Лейбук и Горбатко до сих не отстранены от проведения конкурсной процедуры.



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