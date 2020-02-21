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Обнародован ТОП-10 бизнесменов, которым достались самые крупные суммы бюджетных средств

Названы бизнесмены которые получили больше всего госденег на аграрные программы

сегодня, 08:41
Автор:

• Наталья Шевченко

Обнародован ТОП-10 бизнесменов, которым достались самые крупные суммы бюджетных средств

Стали известны бизнесмены, которым достались самые крупные суммы бюджетные средства, пишет "ЛИГА".

В течение 2017-2019 годов для украинских аграриев действовали пять крупных бюджетных программ поддержки. На самом деле больше. Но по остальным программам суммы дотаций были сравнительно невелики.

Суммарный бюджет всех программ - 7,25 млрд грн. Кто ому они достались?

В 2017 году аграрии получили из бюджета 4 млрд грн в рамках программы квазиаккумуляции НДС. Ее смысл в том, что аграриям ежемесячно выплачиваются дотации, которые зависят от суммы НДС, уплаченной ими в бюджет.

Компании могли накапливать суммы налога на добавленную стоимость и потом использовать эти деньги для развития бизнеса. Чем больше партия товара на экспорт, тем, соответственно, больше НДС возвращалось производителю.

Квазиаккумуляция НДС была представлена как долгосрочная инициатива. В подтверждение серьезности этих намерений, Бюджетный кодекс дополнили статьей, гарантирующей в 2017-2021 годах ежегодный объем государственной поддержки не меньше 1% аграрного ВВП.

По итогам программы, больше всего госденег получили компании владельца МХП Юрия Косюка ("Винницкая птицефабрика", "Мироновская птицефабрика", "Старинская птицефабрика", "Ориль-Лидер", "Перемога нова"), группы Укрлендфарминг Олега Бахматюка ("Агрохолдинг Авангард, ДП "Авангард-Агро" и "Птицехозяйство Чорнобаевское") и собственника компании АПК-Инвест Бориса Колесникова.

Как сообщало издание "Комментарии", в областные департаменты по развитию агропромышленного комплекса (АПК) было направленопочти 120 миллионов гривен. Эти средства предназначены для выдачи аграриям компенсации за приобретенный посадочный материал.

Деньги получат украинские аграрии, которые высаживали плодово-ягодные культуры и виноград. Получить средства должны 112 субъектов хозяйствования. Это прописано в приказе Минагрополитики №469 от 13 августа 2019 года.



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Источник: https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/72-mlrd-gosdotatsiy-agrariyam-komu-dostalis-dengi-krome-kosyuka-bahmatyuka-i-kolesnikova
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