Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 22.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Барщовский потерял контроль над частью имущественного комплекса Т.B.Fruit
НОВОСТИ Все новости

Барщовский потерял контроль над частью имущественного комплекса Т.B.Fruit

Компания «Арсенал Инвестгруп» приобрела часть имущества бизнесмена Тараса Барщовского

сегодня, 10:05
Автор:

• Наталья Шевченко

Барщовский потерял контроль над частью имущественного комплекса Т.B.Fruit

Сегодня известный бизнесмен Тарас Барщовский, который входил в рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Новое Время", потерял контроль над частью активов, которые принадлежали Группе T.B. Fruit.

Право собственности приобрела Компания "Арсенал Инвестгруп", родственная "ФК "Інвестохіллс Веста". Сегодня представители нового собственника получили физический контроль над активом.



И сегодня же Барщовский опубликовал новость о намерении построить спиртзавод по 800 000 долларов, чтобы скрыть неприятные для него события. Но учитывая то, что Барщовский должен кредитору более 6 млрд грн, возникает вопрос - откуда он возьмет деньги?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...