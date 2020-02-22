Барщовский потерял контроль над частью имущественного комплекса Т.B.Fruit

Сегодня известный бизнесмен Тарас Барщовский, который входил в рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Новое Время", потерял контроль над частью активов, которые принадлежали Группе T.B. Fruit.



Право собственности приобрела Компания "Арсенал Инвестгруп", родственная "ФК "Інвестохіллс Веста". Сегодня представители нового собственника получили физический контроль над активом.









И сегодня же Барщовский опубликовал новость о намерении построить спиртзавод по 800 000 долларов, чтобы скрыть неприятные для него события. Но учитывая то, что Барщовский должен кредитору более 6 млрд грн, возникает вопрос - откуда он возьмет деньги?

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