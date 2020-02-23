McDonald’s выпустил набор свечей с запахом популярного чизбургера

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s анонсировала выпуск сувенирных свечей с запахом всех составных рецепта Роял-чизбургера - бургеру, которому исполняется в этом году 50 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечают топ-менеджеры McDonald’s Роял-чизбургер стал основным топом заказов, благодаря классическому сочетанию вкусов, а потому создали коллекцию, посвященную любимому бутерброду для его многочисленных фанатов по всему миру.

"В течение почти 50 лет гамбургер Quarter Pounder (так в Америке называется Роял-чизбургер) был самым популярным среди наших фанов. Любовь к нему витает прямо в воздухе наших заведений. Поэтому мы открыли фан-клуб Quarter Pounder", - указано в сообщении.

Так, в коллекцию сувениров входят свечи с ароматами булки, жареной говядины, лука, сыра и томатов. Чтобы ощутить запах чизбургера, необходимо зажечь все свечи сразу. Стоимость набора составит 35 долларов США (около 850 гривен).

Кроме свечей фанаты могут приобрести футболки, кухонные прихватки, подвески на шею, календари. Пока компания сообщает о возможности приобрести сувенирные товары исключительно в ресторанах США.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что McDonald’s намерен активно расширяться в Украине, на что будет инвестировано более 270 миллионов долларов США.

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