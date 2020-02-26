Компания чиновника "Укрзализныци" задолжала почти 750 тыс. грн налогов столичному бюджету

ООО "Техноинвест Плюс" числится в списке налоговых должников столичного бюджета. Так, по состоянию на 1 февраля 2020 года компания задолжала местному бюджету 738, 275 тыс. грн, о чем свидетельствует информация ГУ Государственной налоговой службы в городе Киеве.

При этом, компания "Техноинвест Плюс" регулярно попадает в список должников городского бюджета. Так, к примеру, в январе 2018 года компания была должна 250 тыс. грн налогов.

"Техноинвест Плюс" был зарегистрирован в 2002 году. Сегодня компанией руководит Юрий Засядьвовк, который пришел в "Техноинвест Плюс" на смену Вячеславу Горбатко, Последний же указан собственником предприятия со дня его основания, о чем свидетельствуют данные сервиса Opendatabot.

Отметим, что сегодня Вячеслав Горбатко работает в "Укрзализныце", в филиале УЖСК. Кроме этого, он занимает позицию замглавы конкурсной Комиссии УЖСК по проведению конкурсного отбора будущего поставщика услуг питания пассажирам "Интерсити".

Во время проведения отбора Горбатко оскандалился тем, что оказывал содействие одному из конкурсантов – компании "Санфинити". Камеры внешнего наблюдения зафиксировали его в момент, когда он приводил на станцию поездов представителя конкурсанта под видом сотрудника УЖСК.

Также в ряде СМИ публиковали информацию, что Горбатко мог наперед предоставить "Санфинити" условия тендерной документации УЗ – до официального старта конкурсного отбора.

Напомним, против руководителя Горбатко - главы филиала УЖСК Сергея Лейбука – открыто уголовное производство по факту подделки документов при проведении, снова таки, конкурсной закупки услуг и товаров.

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