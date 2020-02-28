Бизнес-форум Level UP Ukraine 2020: топ-5 фактов

21 февраля в КВЦ "Парковый" уже в четвертый раз состоялся форум Level UP Ukraine, собравший представителей власти, бизнеса, международных организаций, экспертного сообщества для построения устойчивой модели взаимодействия на принципах "win-win".



1. Главная тема Level UP Ukraine 2020 – "Взаимодействие: принципы создания большего"

Устойчивый экономический рост, повышение доступности социальных благ, рост уровня и качества жизни невозможны без мобилизации ресурсов на основе активного взаимодействия бизнеса, власти и общества. Эффективно функционирующая модель взаимодействия, являющаяся инструментом сближения различных общественных интересов, способна создать общество знаний и конкурентоспособную экономику, основанную на научных подходах и высоких технологиях, благодаря чему возможно реализовывать национальные интересы в условиях глобализации. Именно вопросу эффективному взаимодействию между властью, бизнесом и обществом был посвящен форум Level UP Ukraine 2020.

2. Спикеры форума представили 6 стран

48 спикеров Level UP Ukraine представили 6 стран – Украину, США, Грузию, Германию, Швецию и Катар. Широкий круг участников из различных регионов мира позволил разносторонне взглянуть на многочисленные вызовы для украинской и мировой экономики. Иностранные спикеры дали свои рекомендации по трансформации украинской экономики и бизнес-среды, основываясь на историях успеха своих стран и компаний.





3. В фокусе Level UP Ukraine – наиболее актуальные экономические темы 2020 года

Привлечение инвестиций, приватизация, концессионные механизмы, рынок земли, образование – над этой проблематикой работали участники Форума, вырабатывая концепцию взаимодействия в между бизнесом, властью и социумом в интересах национальной экономики и украинского общества.

В ходе панели тема "Доверие – основа инвестиций: бизнес, общество, власть" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов акцентировал внимание на том, что Украине ввиду износа основных фондов, достигающего 60%, необходимо от $50 до $100 млрд инвестиций в ближайшие годы для того, чтобы преодолеть отставание от стран-соседей.

Вопросу привлечения инвестиций через приватизацию уделил свое выступление глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в ходе панели "Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации". По словам Сенниченко, Фонд госимущества планирует в 2020 году выставить на приватизацию от 300 до 500 объектов, в том числе 5 объектов, входящих в перечень "большой приватизации". По мнению Сенниченко, приватизация, помимо прочего, позволит разорвать порочный круг, когда олигархические группы использовали ресурсы предприятий для финансирования политических проектов, создаваемых для прихода к власти.

О необходимости провести земельную реформу в таком формате, который даст наибольший экономический эффект для национальной экономики говорили в ходе круглого стола "Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?". Большинство экспертов сошлись во мнении, что необходимо либерализировать земельное законодательство и нейтрализовать страхи общества относительно того, что иностранцы будут скупать украинскую землю, являются преувеличенными.

4. Level UP Ukraine 2020 стал точкой притяжения для крупного украинского и зарубежного бизнеса

На площадке Level Up Ukraine присутствовали топ-менеджеры крупных украинских и зарубежных компаний, работающих на отечественном рынке. Среди них – Georgian Industrial Group, 9.8 Group , Risoil S.A. , QTerminals, UMG Investments, "Фармак", МАУ, БХФЗ, "Індар", Vodafone, Powercode, ЧП "Бэль", Real Matrix, LLC Delta Wilmar CIS, "Агропросперис Банк", Dragon Capital.

Площадка Level Up Ukraine предоставила возможность коммерческому сектору усилить коммуникацию с представителями власти и бизнес-ассоциациями, поработать над концепцией совместных проектов и представить свое видение развития экономики Украины.





5. Ассоциация налогоплательщиков Украины и Европейский экономический сенат стали партнерами

В ходе Форума Европейский экономический сенат и Всеукраинская общественная организация "Ассоциация налогоплательщиков Украины" подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Документ подписан на 5 лет. В этом соглашении указано, что ЕЭС будет оказывать консультационную поддержку украинскому бизнесу, а также будет использовать свои возможности и авторитет для повышения престижа Украины на европейской арене.

Организаторы Форума благодарят всех партнеров:

Georgian Industrial Group – генеральный партнер

Фармак, БХФЗ, Індар – официальные партнеры

Real Matrix, ЧП "БЭЛЬ" – стратегические партнеры

Powercode – специальный партнер

Premier Palace Hotel – принимающий партнер

МАУ – официальный перевозчик

Сеть Глобального договора ООН в Украине – партнер по развитию

Vodafone – партнер инновационных решений

Асоціація міжнародних інвесторів в Україні – аналитический партнер

Українська Рада Бізнесу – бизнес-партнер

Информационных партнеров

При участии Международной финансовой корпорации (IFC)

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