Через бизнес Игоря Бурмы «Эпицентр» может занижать НДС и ввозить товары из России, — СМИ

Издание "КП в Украине" считает, что торговая сеть "Эпицентр" может занижать размер НДС при импортировании товара при помощи компании-прокладки, а также ввозить товары из России и временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. Об этом говорится в материале издания.

По данным журналистов, указанную компанию под названием ООО "Премьер Декор" "возглавляет" номинальный директор – 80-летний Леонид Бурма, а его сын – Игорь Бурма – директор одной из компаний-поставщиков ООО "ТД "Трейд Груп". У двух этих компаний есть общий бенефициар — Жанна Ткаченко. Она бизнес-партнер Татьяны Суржик, родной сестры Галины Гереги и одна из трех основателей "Эпицентра".

Авторы материала подчитали, что за последние два года ООО "Премьер Декор" поставило "Эпицентр" товаров на 150 млн грн. Сеть занимает 94% в общем обороте, а значит, "Премьер Декор" работает почти полностью на "Эпицентр".

На оптимизацию налоговых расходов может указывать тот факт, что осенью 2019 года компания купила Porsche Cayenne за 2,8 млн грн, который был разбит уже в декабре. На ремонт было потрачено 300 тыс. грн, а весь налоговый кредит по НДС от этого идет "Эпицентру".

"Языком налоговой схему можно описать так: когда вы покупаете Porsche, а продаете плинтус, это называется "пересорт", и налоговая сразу блокирует регистрацию налоговых накладных. Если вы хотите купить люксовое авто, налоговая не даст отнести расходы к хозяйственным нуждам, потому что это не грузовик. Поэтому уплаченный НДС навсегда остается в бюджете. В случае с "Эпицентром" на эту сумму сеть смогла уменьшить выплату собственного НДС", — отмечается в статье.

Также в статье "КП" указывается на вероятную поставку товаров из России, для легализации которой используется все та же ООО "Премьер Декор". Например, на сайте торговой сети страной-производителем плинтусов Dardan указана Германия. Однако согласно семи таможенным декларациям за ноябрь 2019 года, поставщиком ТМ Dardan для ООО "Премьер Декор" выступает ООО "ТПГ "Солид"" из Свердловской области России.

"Указанная фирма не единственный поставщик из страны-агрессора. В сентябре 2019 у ООО "Премьер Декор" было 15 таможенных деклараций от трех разных поставщиков с РФ", — пишет КП.

Большинство импортных контрактов ООО "Премьер Декор" непрямые, следовательно проследить происхождение товара практически невозможно. Системный поставщик — индивидуальный предприниматель Ирина Марковна Евтушенко из Краснодарского края. Регион соседствует с оккупированным Крымом и связан с ним Керченским мостом.

Отмечается, что компания Игоря Бурмы поставляет товар компании Леонида Бурмы, которая, в свою очередь, якобы помогает "Эпицентру" с НДС и продажей российской продукции, а, возможно, и продукции с временно оккупированных территорий под видом европейской.

"И напоследок риторический вопрос: если поставщики и компания-прокладка напрямую аффилированы с семьей Герег, может ли руководство "Эпицентра" не знать о схемах на таможне и плинтусах из РФ?", — говорится в материале.





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