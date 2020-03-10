"Укрпочта" получила международную доставку EMS

"Укрпочте" передали функции международной экспресс-доставки. Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович. По мнению сотрудников ведомства, такой шаг позволит поднять качество доставки международных отправлений и положительно отразится на скорости доставки.

“Услуги по пересылке сообщений ЕМS, которые обеспечивают ускоренную приоритетную доставку, могут стать лучшим каналом для пересылки высокотехнологичных товаров. Также это защищенный и безопасный канал для экспорта продукции малого и среднего бизнеса. У “Укрпочты” огромное покрытие - 100% страны. Это обеспечит должный уровень доставки”, отметил чиновник.

Абрамович уточнил, что как правило, в странах Всемирного почтового союза услугой EMS занимаются национальные операторы.В Украине международную экспресс-доставку обеспечивает Госпредприятие спецсвязи, которое не входило в состав "Укрпочты".

Ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" рассказал об особенностях конкуренции с "Новой Почтой" и о перспективах сотрудничества с Amazon, поделился секретами мотивации работников компании и поведал о плане своей команды, согласно которому "главная почта страны" будет стремительно развиваться, а треть населения Украины обзаведется базовым банковским счетом.

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