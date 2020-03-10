Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний "Укрпочта" получила международную доставку EMS
НОВОСТИ Все новости

"Укрпочта" получила международную доставку EMS

Экспресс-доставка EMS войдет в структуру "Укрпошты"

сегодня, 11:10
Автор:

• Сергей Медведев

"Укрпочта" получила международную доставку EMS

"Укрпочте" передали функции международной экспресс-доставки. Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович. По мнению сотрудников ведомства, такой шаг позволит поднять качество доставки международных отправлений и положительно отразится на скорости доставки.

 “Услуги по пересылке сообщений ЕМS, которые обеспечивают ускоренную приоритетную доставку, могут стать лучшим каналом для пересылки высокотехнологичных товаров. Также это защищенный и безопасный канал для экспорта продукции малого и среднего бизнеса. У “Укрпочты” огромное покрытие - 100% страны. Это обеспечит должный уровень доставки”, отметил чиновник.

Абрамович уточнил, что как правило, в странах Всемирного почтового союза услугой EMS занимаются национальные операторы.В Украине международную экспресс-доставку обеспечивает Госпредприятие спецсвязи, которое не входило в состав "Укрпочты".

Ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" рассказал об особенностях конкуренции с "Новой Почтой" и о перспективах сотрудничества с Amazon, поделился секретами мотивации работников компании и поведал о плане своей команды, согласно которому "главная почта страны" будет стремительно развиваться, а треть населения Украины обзаведется базовым банковским счетом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lb.ua/economics/2020/03/10/452087_ukrpochte_peredali_mezhdunarodnuyu.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...