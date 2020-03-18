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Удаленная работа и отмена всех командировок: "Метинвест" принял меры по борьбе с коронавирусом

В компании "Метинвест" заявили, что будут придерживаться стратегии сокращения количества контактов между людьми

сегодня, 13:45
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Удаленная работа и отмена всех командировок: "Метинвест" принял меры по борьбе с коронавирусом

Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг "Метинвест" с 17 марта 2020 года обеспечил возможность удаленной работы для части персонала до 3 апреля, а также отменил все командировки в этот период. Данные меры приняты на всех предприятиях холдинга с целью защиты работников от коронавируса. 

"С 17 марта на всех предприятиях мы вводим простые правила: сотрудники, которые могут работать удаленно, останутся дома до 3 апреля. Прошу каждого выполнять работу ответственно и помнить о тех, кто продолжает отвечать за производство непосредственно на местах. Мы прекращаем все массовые мероприятия. Будем общаться с коллегами, партнерами и клиентами по телефону, через видеосвязь и интернет", - заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

При этом топ-менеджер пояснил, что стратегия компании в борьбе с вирусом - сократить количество контактов там, где это возможно. Общими усилиями компания стремится исключить риск инфицирования сотрудников, сделать все, чтобы территория "Метинвеста" не стала очагом распространения коронавируса.

Юрий Рыженков добавил, что в компании отменяются все командировки – как заграничные, так и по Украине. Кроме того, сотрудники на предприятиях получат перчатки и маски для поездок в общественном транспорте на работу и домой.


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Источник: http://uaprom.info/news/173716-metinvest-ramkah-preduprezhdeniya-koronavirusa-otmenil-komandirovki-perevel-chast-personala-udalennuyu-rabotu.html
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