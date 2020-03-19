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Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам

Салтовский мясокомбинат, начиная с 20 марта 2020 года, увеличит объем производства в полтора раза

сегодня, 17:05
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Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам

В Салтовском мясокомбинате заявили о резком росте спроса на продукцию, жалобах на отсутствие свежего мяса в супермаркетах и на рынках. В сообщении предприятия указывается, что из-за дефицита имеет место значительный скачок цен на мясо в торговых точках. В связи с ситуацией, предприятие временно приостанавливает поставки свежего мяса посредникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу фирменных магазинов.

"Участились случаи неадекватного, преступного роста цен на нашу продукцию на рынках и в торговых точках", – заявил директор Салтовского мясокомбината Михаил Бондаренко.

Кроме временной приостановки поставок посредникам, мясокомбинат начиная с 20 марта 2020 года увеличит объем производства в 1,5 раза. Весь объем производства будет направлен на 600 магазинов фирменной сети.

"Мы не вводим лимиты на продажу в одни руки. С сегодняшнего дня наши производственные мощности работают в полную силу, а  логистика готова к увеличению частоты поставок" – подчеркнул Михаил Бондаренко.

Справка

Салтовский мясокомбинат – одно из самых больших предприятий в области мясопереработки, производства колбас и мясных деликатесов Украины. Фирменная сеть формата "у дома" насчитывает более 600 магазинов в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом роге, Запорожье, Полтаве, Каменском, Никополе, Миргороде, Чернигове, Бердянске.



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