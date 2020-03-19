Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы

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Всемирно известный
журнал Playboy принял
стратегическое решение прекратить выпуск печатных версий журналов, в том числе
из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание Deadline.
Генеральный директор Playboy Enterprises Бен
Кон заявил, что проблемы с производством печатных версий журнала из-за
коронавируса стали слишком серьезными для издания. Он также ознаменовал конец
регулярных выпусков одного из самых популярных в мире журналов.
Впервые печатная версия
Playboy увидела
мир в конце 1953 года. И теперь, спустя более 66 лет, издание выпускает
последний бумажный выпуск. Гендиректор отметил, что не исключает, что Playboy снова
выйдет в печатном виде в 2021 году, но точно не в прежнем регулярном формате.
"За последние 66 лет мы стали гораздо большим,
чем журнал. И иногда вам нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для
будущего", — добавил Бен Кон.
По его словам,
индустрия Playboy приносит ежегодно 3 миллиарда долларов, но основным
источником все равно является подписка на видеоролики.
Как сообщал портал "Комментарии",
Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса.
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