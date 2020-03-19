Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6238.84

ETH/USD

137.83

LTC/USD

39.91

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы
НОВОСТИ Все новости

Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы

Журналы Playboy пользовались популярностью по всему миру с 1953 года

19 марта 2020, 23:33
Автор:

• Антон Варанов

Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы

Всемирно известный журнал Playboy принял стратегическое решение прекратить выпуск печатных версий журналов, в том числе из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание Deadline.

Генеральный директор Playboy Enterprises Бен Кон заявил, что проблемы с производством печатных версий журнала из-за коронавируса стали слишком серьезными для издания. Он также ознаменовал конец регулярных выпусков одного из самых популярных в мире журналов.

Впервые печатная версия Playboy увидела мир в конце 1953 года. И теперь, спустя более 66 лет, издание выпускает последний бумажный выпуск. Гендиректор отметил, что не исключает, что Playboy снова выйдет в печатном виде в 2021 году, но точно не в прежнем регулярном формате.

 "За последние 66 лет мы стали гораздо большим, чем журнал. И иногда вам нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для будущего", — добавил Бен Кон.

По его словам, индустрия Playboy приносит ежегодно 3 миллиарда долларов, но основным источником все равно является подписка на видеоролики.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://deadline.com/2020/03/playboy-magazine-suspends-its-print-edition-cites-coronavirus-concerns-1202887154/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...