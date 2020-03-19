Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы

Всемирно известный журнал Playboy принял стратегическое решение прекратить выпуск печатных версий журналов, в том числе из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание Deadline.



Генеральный директор Playboy Enterprises Бен Кон заявил, что проблемы с производством печатных версий журнала из-за коронавируса стали слишком серьезными для издания. Он также ознаменовал конец регулярных выпусков одного из самых популярных в мире журналов.

Впервые печатная версия Playboy увидела мир в конце 1953 года. И теперь, спустя более 66 лет, издание выпускает последний бумажный выпуск. Гендиректор отметил, что не исключает, что Playboy снова выйдет в печатном виде в 2021 году, но точно не в прежнем регулярном формате.

"За последние 66 лет мы стали гораздо большим, чем журнал. И иногда вам нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для будущего", — добавил Бен Кон.

По его словам, индустрия Playboy приносит ежегодно 3 миллиарда долларов, но основным источником все равно является подписка на видеоролики.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса.

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