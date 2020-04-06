Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7225.32

ETH/USD

163.79

LTC/USD

44.13

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам
НОВОСТИ Все новости

Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам

В компании Apple планируют выпускать около миллиона масок каждую неделю

6 апреля 2020, 17:27
Автор:

• Антон Корнилов

Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам

Во всемирно известной технологической компании Apple разработали специальные защитные маски на лицо и планируют отправлять их в медицинские учреждения для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом Covid-19. Об этом рассказал генеральный директор Apple Тим Кук на своей официальной странице в Twitter.

По словам Кука, Apple отправила медикам уже более 20 миллионов созданных масок. Компания планирует выпускать около миллиона таких масок каждую неделю, пока в этом будет необходимость.

Генеральный директор Apple также рассказал, что компания постоянно сотрудничает с властями США и медицинскими сотрудниками, чтобы контролировать поступление масок в те учреждения, которые больше всего в этом нуждаются.

Также в Apple планируют расширять поставки и за пределы США. Крупнейшие компании мира решили присоединиться ко всеобщей борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-министр экономики Милованов предложил выплатить украинцам по 5 тыс. грн из-за карантина. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/tim_cook/status/1246916489589837824
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...