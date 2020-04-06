Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7225.32
ETH/USD
163.79
LTC/USD
44.13
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.36
Во всемирно известной технологической компании Apple разработали
специальные защитные маски на лицо и планируют отправлять их в медицинские
учреждения для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом Covid-19. Об этом рассказал
генеральный директор Apple Тим Кук на своей официальной странице в Twitter.
По словам Кука, Apple отправила медикам уже более 20
миллионов созданных масок. Компания планирует выпускать около миллиона таких
масок каждую неделю, пока в этом будет необходимость.
Генеральный директор Apple также рассказал, что компания
постоянно сотрудничает с властями США и медицинскими сотрудниками, чтобы
контролировать поступление масок в те учреждения, которые больше всего в этом
нуждаются.
Также в Apple планируют расширять поставки и за пределы США. Крупнейшие компании мира решили присоединиться ко всеобщей борьбе с распространением коронавируса Covid-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости