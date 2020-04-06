Apple разработала и отправила 20 миллионов масок медикам

Во всемирно известной технологической компании Apple разработали специальные защитные маски на лицо и планируют отправлять их в медицинские учреждения для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом Covid-19. Об этом рассказал генеральный директор Apple Тим Кук на своей официальной странице в Twitter.

По словам Кука, Apple отправила медикам уже более 20 миллионов созданных масок. Компания планирует выпускать около миллиона таких масок каждую неделю, пока в этом будет необходимость.

Генеральный директор Apple также рассказал, что компания постоянно сотрудничает с властями США и медицинскими сотрудниками, чтобы контролировать поступление масок в те учреждения, которые больше всего в этом нуждаются.

Также в Apple планируют расширять поставки и за пределы США. Крупнейшие компании мира решили присоединиться ко всеобщей борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

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