Крупнейший лоукостер Европы может не возобновить перелеты после карантина, - источник

Авиакомпания Ryanair, известная как крупнейший лоукостер Европы, заявила о своем намерении возобновить перелеты в 80% уже до конца сентября этого года. Об этом передает "24 канал", ссылаясь на главу компании Майкла О`Лири.

При этом руководство отмечает, что запуск возможен только в том случае, если авиаперевозчиков не обяжут сохранять свободными места посередине, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами рейсов.

"В этом случае большинство рейсов удастся восстановить к осени, если ограничения на перелеты в Европе снимут до июля", - отмечает О`Лири.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в компании Ryanair, когда пилоты в Великобритании и Ирландии добиваются улучшения условий труда, повышения зарплаты, изменения условий страхования и пенсионных гарантий. Тогда суд встал на сторону авиакомпании, так как юристы смогли доказать, что профсоюз предприятия, в который входит около 180 пилотов, не завершил переговоры с топ-менеджментом окончательно перед тем, как объявить забастовку.

При этом адвокаты профсоюза настаивали, что руководство Ryanair неохотно шло на контакт.

Кроме того, аналогичная жалоба сейчас рассматривается в суде Лондона.

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