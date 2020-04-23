Крупнейший лоукостер Европы может не возобновить перелеты после карантина, - источник

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Авиакомпания Ryanair, известная как крупнейший лоукостер Европы, заявила о своем намерении возобновить перелеты в 80% уже до конца сентября этого года. Об этом передает "24 канал", ссылаясь на главу компании Майкла О`Лири.
При этом руководство отмечает, что запуск возможен только в том случае, если авиаперевозчиков не обяжут сохранять свободными места посередине, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами рейсов.
"В этом случае большинство рейсов удастся восстановить к осени, если ограничения на перелеты в Европе снимут до июля", - отмечает О`Лири.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в компании Ryanair, когда пилоты в Великобритании и Ирландии добиваются улучшения условий труда, повышения зарплаты, изменения условий страхования и пенсионных гарантий. Тогда суд встал на сторону авиакомпании, так как юристы смогли доказать, что профсоюз предприятия, в который входит около 180 пилотов, не завершил переговоры с топ-менеджментом окончательно перед тем, как объявить забастовку.
При этом адвокаты профсоюза настаивали, что руководство Ryanair неохотно шло на контакт.
Кроме того, аналогичная жалоба сейчас рассматривается в суде Лондона.
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