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«Укразализныця» обнародовала финансовый отчет за 2019 год: прибыль увеличилась в 15 раз

Согласно финансовому отчету, «Укразализныця» за год заработала 3 млрд грн

сегодня, 15:42
Автор:

• Таисия Ерохина

«Укразализныця» обнародовала финансовый отчет за 2019 год: прибыль увеличилась в 15 раз

"Укразализныця" обнародовала консолидированную финансовую отчетность по 2019 год. Документ появился на официальном сайте компании.

Так, общий финансовый результат АО "Укрзализныця" за прошлый год составил 2,98 млрд грн чистой прибыли, что в 14,8 раз больше по сравнению с 2018 годом – 203 млн грн. Добавим, что объем чистого дохода от реализации продукции составляет 90 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции – 80,7 млрд грн. Самая большая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозок грузов и пассажиров, что в 2019 году составили 82,4 млрд грн.

К тому же, показатель EBITDA по итогам прошлого года достиг 17,3 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в течение 2019 года компания погасила 60% основной суммы (300 млн долларов) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.

Расходы на оплату труда составили 36,3 млрд грн, что на 9% больше показателя предыдущего года.

Напомним, "Укрзализныця" сократит рабочую неделю для своих сотрудников. Так, руководство "Укрзализныци" рассмотрит эффективность работы предприятия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин уволил временного главу "Укрзализныци" Желько Марчека.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/518277/?fbclid=IwAR3vhhK6n5h3pkIJRwIACmomXz2pallOjuDsCE3h6L97CFkPhRDoE2XBckQ
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