"Кофе в “Интерсити” - от 100 грн": контракт УЗ по питанию отдали безымянному оффшору

Вчера в “Укрзализныце” подвели итоги конкурса и выбрали компанию, которая будет обеспечивать питанием пассажиров поездов “Интерсити” и “Интерсити+”. Как сообщает издание “Капитал”, УЗСК пыталась провести этот конкурс с конца прошлого года, но первый его этап отменили после того, как руководство “УЗ” официально признало допущенные нарушения. Вторая попытка определить победителя продолжалась последние два месяца, и 14 мая все-таки прошел аукцион.

В нем приняли участие 9 компаний: ООО "ВОГ Кафе", ООО "Лофт Юкрейн", ООО "Нова Кебета", ООО "Гринед", ООО "Сокар Петролеум", ООО "Аллюр ЛТД", ООО "До Энд Ко Киев ", ООО "Альтиус-трейд" и ООО "Санфинити". А победу одержала никому неизвестная фирма ООО "Гринед" с "корнями" в британском оффшоре и собственницей-иностранкой Кетрин Энн Гиксон (с начала этого года). Основателем фирмы указана компания "Европа Ист Медиа Лимитед", на которую записано еще 6 других компаний. СМИ пишет, что "Гринед" не играла ранее в гостендерах и подобных услуг никому не оказывала. Основным видом деятельности фирмы и вовсе значится "посредничество в торговле".

Победа безымянной компании якобы стала возможной только потому, что она последней открывала свое ценовое предложение - так говорят другие участники, не веря в такую везучую случайность. Итоговая сумма "Гринед" была больше, чем у ближайшего конкурента, всего на 25 тыс. грн и составила 4 млн 25 тыс. грн обещанного ежемесячного для УЗСК вознаграждения.

Участники тендера убеждены, что такое завышенное вознаграждение, как 4 и более млн грн, означает работать в минус. А, следовательно, о том, что конкурс имел цель честно и экономически обосновано определить будущего поставщика услуг по питанию пассажиров УЗ — речь якобы не идет. Или же стоимость одной чашки кофе, продолжает издание, в “Интерсити” отныне будет стартовать от 100 грн.

"До Энд Ко" длительное время кормила пассажиров австрийской железной дороги. И происходящее в стенах украинской компании, мягко говоря, обнулило любые надежды на возможность взаимовыгодного частно-государственного партнерства в нашей стране”, - считают журналисты.

По словам других участников аукциона, они будут оспаривать итоги конкурса УЗСК.

Напомним, бывшего чиновника аэропорт "Борисполь", а нынче действующего начальника ресурсного обеспечения УЗСК Вячеслава Горбатко не единожды обвиняли в коррупционных закупках. На этапе первой попытки УЗ провести "пищевой" конкурс Горбатко якобы инкогнито приводил на станцию "Дарница" участника отбора для заблаговременного (до определения победителя) обмера вагонов. Тогда это был представитель компании "Санфинити", успевшей обустроить свое кафе в стенах аэропорта "Борисполь".

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