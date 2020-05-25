Бизнесмен Барщовский запустил пиар-кампанию, чтобы не платить долги

Украинский бизнесмен Тарас Барщовский, собственник Группы T.B. Fruit, может быть причастен к публикациям в СМИ, в которых судебные решения не в его пользу называют несостоятельными, а владельцев прав взыскания долгов по кредитным обязательствам – рейдерами. Такие действия указывают на то, что Барщовский исчерпал все правовые механизмы для уклонения от уплаты шестимиллиардного долга, считают в компании-обладателе прав требований по кредитам ФК "Инвестохиллс Веста".

Данная финансовая компания ведет судебные споры, инициированные еще Дельта Банком в 2015-2018 годах. Это банковское учреждение подало в общей сложности более 30 исков, большинство из которых уже рассмотрено в пользу кредиторов, а рассмотрение оставшихся продолжается. Решением Верховного суда по делу № 914/260/18 долг предприятия Барщовского Т. Я. признан обязательным к погашению. Кроме того, есть уголовные производства №№ 42016101060000209, 12020000000000132, 12019100060005782, 2020100060000275. При этом уголовное производство № 42016101060000209 было открыто против компаний Барщовского еще до покупки прав требований ФК "Инвестохиллс Веста".

По словам Андрея Волкова, основателя ООО "ФК Инвестохиллс Веста", все действия по взысканию ФК "Инвестохиллс Веста" осуществляются исключительно при наличии правовых оснований. При этом практически все должники, с которыми работала компания, после погашения или реструктуризации продолжают существовать как бизнес. Однако, как утверждает Волков, Тарас Барщовский решил самостоятельно уничтожить свои предприятия, чтобы не возвращать кредит. Часть зарегистрированных предприятий была сознательно проведена через процедуру банкротства, средства со счетов компаний выводились за границу, и даже оборудование распиливали и вывозили из объектов в Харькове, Городке и Новой Ушице. Все усилия Тарас Барщовский бросил на то, чтобы не действовать цивилизованно и вернуть 6 млрд грн. долга - уверяет основатель ООО "ФК Инвестохиллс Веста".

"Мы уже несколько лет успешно работаем на рынке взыскания проблемной задолженности и не впервые сталкиваемся с отчаянным сопротивлением должников. Всего у нас сейчас на балансе находятся активы банков на сумму более 55 млрд гривен, в том числе активы таких олигархов, как Жеваго, Новинский, Бахматюк, Фирташ. Но также и олигархов помельче, как Тарас Барщовский, например. На рынке известны наши успешные кейсы, например, взыскание задолженности агрофирмы "Мрия", Группы "Фоззи". Во всем мире рынок взыскания проблемной задолженности специфический и сложный. Работа на нем предполагает глубокую экспертизу, грамотные стратегии и, безусловно, решительные действия. Мы четко следуем нашей стратегии, работаем исключительно в правовом поле, привлекая талантливых юристов, аналитиков, финансистов как в команду, так и в качестве внешних экспертов. И нас не остановят ни привлеченные оппонентом громкие имена из госорганов, ни иностранные юрисдикции, ни негативные публикации в СМИ. Наша миссия – восстановить справедливость, ведь, согласитесь, что украинская экономика никогда не будет развиваться, если каждый сможет безнаказанно не возвращать кредит", - прокомментировал Андрей Волков, основатель ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста".





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