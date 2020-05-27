Кто такие «Имидж Клуб» и почему их обвиняют в мошенничестве

"Имидж Клуб" дает возможность пожилым людям без труда заказать необходимые товары. Для этого нужен только каталог и телефон. Заказ прибудет или на почту в любую точку Украины, или же его доставит курьер по указанному адресу. За 10 лет работы компания заработала внушительную аудиторию. Клиентов "Имидж Клуб" становится все больше благодаря его денежным розыгрышам, в которые многие до сих пор не верят.

Что же заставляет людей усомниться в возможности выиграть крупный денежный приз?

· Однажды приняв в чем-то участие, человек не стал победителем. Затаив обиду, он продолжает считать организаторов розыгрышей аферистами. "Имидж Клуб" напоминает, что, к сожалению, победитель может быть только один: таковы правила акций. Компания знает о розыгрышах все, ведь уже много лет проводит их для своих клиентов.

· Человек однажды принял участие в громком розыгрыше, где ему обещали баснословные деньги. В итоге погоня за выигрышем привела к еще большим потерям: организаторы оказались мошенниками. Теперь человек в любом заманчивом предложении видит подвох.

Но отличить мошенника от честного организатора всё же можно, причем сделать это не так уж и сложно. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

- Сначала нужно найти официальный сайт компании-организатора и убедиться, что он активно ведется, имеет достоверную и актуальную информацию. Честная компания всегда будет стараться сделать удобный и понятный сайт, ведь он – как лицо. Мошенники же не имеют денег на раскрутку, поэтому создают 1-2 странички, на которых минимум полезной информации и куча рекламы. Увидели такое – обходите стороной.

- Читайте правила участия и все условия получения приза. Многие люди просто пробегают глазами по тексту, а потом хватаются за голову, когда оказывается, что они не дочитали до конца о главном. Правила должны быть написаны юридически верным ящиком, иметь все необходимые подписи и штампы, а также не противоречить друг другу.

- Честная компания имеет свой колл-центр, операторы которого с легкостью ответят на все ваши вопросы. Обратите внимание на номер – это не может быть личный мобильный.

- Сама процедура определения победителя должна проводиться в присутствии членов независимой комиссии, а также нотариуса, который будет следить за законностью акции. Все происходящее должно быть запечатлено на видео и опубликовано на сайте.

Честные розыгрыши – это реальность, но контролируется эта сфера недостаточно хорошо. Появилось много аферистов, что сделало людей скептичными и настроенными на негатив. Если вы действительно хотите получить выигрыш, проявляйте максимум бдительности в выборе компании.

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