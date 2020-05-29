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"Не слишком прозрачная структура": новый партнер "Укрпочты" вызвал подозрения у СМИ

СМИ указали на уголовные дела, в которых фигурирует компания "УкрКарт" – возможный партнер "Укрпочты" в рамках банковской реформы

29 мая 2020, 14:32 comments679
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"Не слишком прозрачная структура": новый партнер "Укрпочты" вызвал подозрения у СМИ

Компания "УкрКарт", за которой зафиксирован целый шлейф уголовных производств, в рамках банковской реформы "Укрпочты" может стать партнером почтового оператора, что существенно повышает риски коррупции в новой банковской структуре. Об этом сообщает "Апостроф".

В материале отмечается, что "УкрКарт" фигурировал в расследованиях, связанных с ее экс-собственником Алексеем Омельяненко: в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск в его квартире, а в рамках производства №42016000000001183 обыскивали офисы "УкрКарт". Также известны подробности производства №12015100040006353 – компанию подозревали в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" на разработку программного обеспечения.

Сообщается, что в 2019 году конечным бенефициаром "УкрКарт" стал Игорь Фисун, который также упоминается в ряде расследований. Его имя фигурирует в постановлении суда №757/18171/19-к, согласно которому расследовали вывод средств, полученных от букмекерских контор "1xbet" и "Фаворит". Также компания Фисуна в апреле 2020 года проходила по делу о получении безосновательного налогового кредита.

По данным СМИ, средства на реформирование "Укрпочты" глава оператора Смелянский и руководитель "УкрКарта" Фисун начали получать в 2017 году, когда "Укрпочта" согласилась заплатить 215 млн грн за услуги указанной компании.

"Не слишком прозрачная структура, судебные иски… это усиливает негативное отношение к союзу "Укрпочты" и "УкрКарт", которую называют "прокладкой для вывода средств", - отмечено в статье.

Ранее "Комментарии" рассказали о плюсах и минусах решения парламента сделать из "Укрпочты" аналог банка.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/economy/2020-05-28/bolshe-riska-ukrpochta-nashla-soyuznika-s-opasnyim-sudebnyim-shleyfom/33053
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