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Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Основатель компании B2B jewelry Николай Гонта сообщил, что скоро откроются ювелирные магазины проекта в 9 населенных пунктах

30 мая 2020, 18:04
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Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Только за два дня 30 000 учасников проекта уже получили свои бонусы от приобретения ювелирных изделий. Об этом рассказал Основатель компании B2B jewelry - Николай Гонта в прямом эфире на официальном канале в YouTube.


Задать вопрос мог любой желающий, позвонив в прямом эфире. Так, новым клиентам выплаты бесперебойно начисляются по пятницам. Участникам, которые вступили в проект ранее (до начала карантина, в связи с пандемией COVID-19) выплаты начисляются в обратном порядке. В первую очередь тем, кто осуществили покупку в марте.

"Всю прибыль магазинов компания будет реализовывать на выплаты по обязательствам. Функционирование B2B jewelry, прежде всего, зависит от продаж в магазинах. По-этому, открытие новых ювелирных салонов ускорит получение доходов и развития проекта", - объяснил Николай Гонта.

Сообщается, что вскоре запланировано открытие 9 новых магазинов в населенных пунктах Конотоп, Ромны, Васильков, Дрогобыч, Коростень, Нетешин, Запорожье, Чернигов, Вараш.

Отметим, что сертификаты с продажи сняли. Но их, как и ранее, можно отоварить во всех ювелирных магазинах компании. Проценты по старым покупками меняются до 5-6%. Потому как правила проекта корректируются в связи с карантинной паузой (закрытие всех магазинов более чем на два месяца - март-начало мая). Маркетинг и в дальнейшем будет меняться, говорит владелец компании. И уверяет, что его стратегический план и большая ответственность перед клиентами направлена на успешной выход с кризиса и длительное процветание сети магазинов B2B jewelry.

Кроме того, вскоре планируется запуск теле-магазина и онлайн магазина B2B jewelry.

Напомним, из-за карантина B2B jewelry перешла в онлайн.


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Источник: https://fakty.ua/345373-kompaniya-b2b-jewelry-vozobnovlyaet-vyplaty-keshbeka-pokupatelyam
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