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Цена нефти выросла: на рынке "черного золота" произошел резкий скачок

Сегодня цена нефти Brent внезапно достигла $38 за баррель

сегодня, 16:23
Автор:

Екатерина Белоброва

Цена нефти выросла: на рынке "черного золота" произошел резкий скачок

С 29 мая на рынке нефти произошел внезапный рост цены за баррель на фоне публикации данных о снижении числа буровых  скважин в США. Об этом передает агентство "РБК".

Отмечается,  что в связи с этим  встреча ОПЕК+ может пройти раньше, чем было запланировано.

Так, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $38,08 за баррель по состоянию на сегодня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле снижается на 0,45%, до $35,33 за баррель.

Нефтяные котировки продолжили рост в ожидании встречи министров ОПЕК+, которая может состояться уже на этой неделе, 4 июня. Перенести встречу на более ранний срок предложил Алжир, председательствующий в ОПЕК. Ранее ожидалось, что встреча состоится 9-10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились сократить добычу в мае и июне на рекордные 9,7 млн баррелей в день. Это составляет около 10% мирового производства сырья. На предстоящем заседании участники соглашения рассмотрят возможность продления текущих рекордных ограничений добычи на один-два месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах и аналитике биржевиков, которые несколько месяцев подряд следили за тотальным падением цен на нефть.





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Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/5ed0ef7e9a794759bea8391b?from=newsfeed
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