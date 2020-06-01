Цена нефти выросла: на рынке "черного золота" произошел резкий скачок

С 29 мая на рынке нефти произошел внезапный рост цены за баррель на фоне публикации данных о снижении числа буровых скважин в США. Об этом передает агентство "РБК".

Отмечается, что в связи с этим встреча ОПЕК+ может пройти раньше, чем было запланировано.

Так, стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $38,08 за баррель по состоянию на сегодня. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле снижается на 0,45%, до $35,33 за баррель.



Нефтяные котировки продолжили рост в ожидании встречи министров ОПЕК+, которая может состояться уже на этой неделе, 4 июня. Перенести встречу на более ранний срок предложил Алжир, председательствующий в ОПЕК. Ранее ожидалось, что встреча состоится 9-10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились сократить добычу в мае и июне на рекордные 9,7 млн баррелей в день. Это составляет около 10% мирового производства сырья. На предстоящем заседании участники соглашения рассмотрят возможность продления текущих рекордных ограничений добычи на один-два месяца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о причинах и аналитике биржевиков, которые несколько месяцев подряд следили за тотальным падением цен на нефть.







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