Льготы для бизнеса от "Приват": банк снизил ставки по кредитам для тысяч предпринимателей

С сегодняшнего дня "ПриватБанк" снизил ставки по существующим программам финансирования малого бизнеса в отношении более чем 60 тысяч предпринимателей. Об этом сообщается на сайте банка.

Пресс-служба "Привата" напомнила, что еще с 25 мая были существенно снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей. Эти меры были предприняты руководством банка, чтобы помочь малому бизнесу восстановиться после пагубных последствий карантина.

Так, с 1 июня ставка ежемесячной комиссии по “кредитным лимитам на счета” снижена для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Также до конца года снижена ежемесячная ставка для 15 тысяч заемщиков программы “КУБ” и более тысячи клиентов программ проектного кредитования.

Снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения программ поддержки малого бизнеса, за исключением клиентов, которым проведено кредитные каникулы/реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "ПриватБанк", в связи с карантином, продлил кредитные каникулы до конца июля для представителей малого и среднего бизнеса.





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