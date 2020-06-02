Компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о прибыли

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" подвела финансовые итоги первого квартала. Прибыль группы компаний, входящих в НАК в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сократилась в пять раз. Такую информацию опубликовала пресс-служба "Нафтогаза".

Так, за три месяца текущего года консолидированная прибыль составила составила 3,2 млрд гривень.

Силами работников компании было было добыто 3,9 млрд куб. м и реализовано 6,3 млрд куб. м природного газа. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 0,9 млрд грн. Нафтогаз в виде налогов перечислил в бюджет 24,1 млрд гривень.

Финансовый директор компании Петер ван Дрил пожаловался на кризис, который негативно отразился на деятельности предприятий.

"Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн по сравнению с 28 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и соблюдаем дисциплину в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильно с долей обязательств на уровне 12,4%", - уточнил финансовые результаты топ-менеджер.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине летом цена на газ может быть рекордно низкой. Такой прогноз озвучил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире UA: Перший. Ожидается, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни.

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