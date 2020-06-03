Ювелирная компания Pandora начала использовать переработанное золото и серебро

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Один из самых популярных и крупных мировых ювелирных брендов
Pandora сообщил о планах полностью отказаться от использования
свежедобытого золота и серебра в своих украшениях к 2025 году. Компания
планирует заменить их переработанным золотом и серебром. Об этом заявили
представители компании на официальном сайте Pandora.
"Серебро и золото — это прекрасные ювелирные материалы,
которые можно переработать без потери качества. Металлы, которые добыли век
назад, так же хороши, как и новые. Они никогда не потемнеют и не испортятся. Мы
хотим помочь разработать более ответственный способ создания доступной роскоши
и сделать так, чтобы эти драгоценные металлы не попадали на свалки", — заявил
генеральный директор Pandora
Александр Лачик.
В компании хотят сократить выбросы углерода и использование
воды. Для переработки металлов нужно меньше ресурсов, чем для добычи и
обработки новых. Решение будет распространяться на все виды украшений, а
представители бренда обещают сотрудничать только с надежными поставщиками.
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