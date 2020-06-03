Ювелирная компания Pandora начала использовать переработанное золото и серебро

Один из самых популярных и крупных мировых ювелирных брендов Pandora сообщил о планах полностью отказаться от использования свежедобытого золота и серебра в своих украшениях к 2025 году. Компания планирует заменить их переработанным золотом и серебром. Об этом заявили представители компании на официальном сайте Pandora.

"Серебро и золото — это прекрасные ювелирные материалы, которые можно переработать без потери качества. Металлы, которые добыли век назад, так же хороши, как и новые. Они никогда не потемнеют и не испортятся. Мы хотим помочь разработать более ответственный способ создания доступной роскоши и сделать так, чтобы эти драгоценные металлы не попадали на свалки", — заявил генеральный директор Pandora Александр Лачик.

В компании хотят сократить выбросы углерода и использование воды. Для переработки металлов нужно меньше ресурсов, чем для добычи и обработки новых. Решение будет распространяться на все виды украшений, а представители бренда обещают сотрудничать только с надежными поставщиками.

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