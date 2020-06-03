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УЗ вернула пассажирам 130 млн грн за отмененные из-за карантина рейсы

Возврат от Укрзализныци получили более 600 тысяч пассажиров

сегодня, 17:34
Автор:

Антон Корнилов

УЗ вернула пассажирам 130 млн грн за отмененные из-за карантина рейсы

Транспортная компания Укрзализныця вернула своим пассажирам почти 130 миллионов гривень за билеты на отмененные из-за введения общенационального карантина рейсы поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании на официальном сайте Укрзализныци.

В компании рассказали, что продолжают работу по возврату средств за неиспользованные билеты. В сообщении пресс-службы говорится, что пассажирам вернули деньги за 617,3 тысячи оплаченных билетов. Из них 401,6 тысячи билетов были куплены онлайн через интернет, а еще 215,7 тысячи билетов купили через железнодорожные кассы.

Укрзализныця планирует вернуть оплату за еще 126,7 тысячи неиспользованных билетов. Если вы покупали билет онлайн, то можете вернуть его через личный кабинет на сайте Укрзализныци. В компании обещают вернуть деньги за билет в течение 30 суток на карту, с которой была оплачена поездка.

В случае покупки билета в кассе его нужно вернуть в любой железнодорожной кассе страны, а при себе при этом иметь оригинал билеты и документ личности.

Как сообщал портал "Комментарии", ФСБ опубликовало видео задержания и допроса украинского пограничника.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/519961/
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