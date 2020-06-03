kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9590.19

ETH/USD

239.69

LTC/USD

47.49

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний "Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию
commentss НОВОСТИ Все новости

"Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию

Закупка "Укрзализныцей" большой партии колес и бандажей призвана обеспечить прогнозную потребность до конца 2022 года

сегодня, 19:35
Автор:

Комментарии

"Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию

"Укрзализныця" объявила несколько тендеров на прогнозную потребность до конца 2022 года, в частности на закупку цельнокатаных колес и черновых бандажей, что обеспечит компанию на три года этими комплектующими.

Как сообщается в пресс-релизе компании, "Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности на колеса, бандажи и тормозные колодки. В связи с этим были объявлены указанные тендеры на прогнозную потребность до конца 2022 года.

Соответствующая информация содержится в описании предмета закупки на площадке ProZorro.

Как поясняется, ориентировочная сумма закупки формируется по стандартной методике на базе коммерческих предложений, последних цен и информации с рынка (в частности, аналогичных тендеров на порталах государственных закупок Беларуси и РФ). Ожидаемая стоимость не является суммой конечного контракта - она меняется в процессе аукциона, а затем всегда проверяется на момент выдачи заказов на поставку и корректируется в случае необходимости. Только в течение 2020 года "Укрзализныця" заключила дополнительные соглашения на уменьшение цен по существующим договорам более чем на 200 млн грн, уточняет пресс-служба.

То же касается и объемов закупки. Заказы на поставку выдаются в соответствии с уровнем запасов и планирования финансовых ресурсов, следовательно, "Укрзализныця" не заказывает товары, на которые нет имеющейся потребности или заранее запланированных средств.

"Вместе с тем подчеркиваем: любая закупка стратегически необходимых частей вызвана исключительно необходимостью обеспечить бесперебойный и безопасный процесс железнодорожных перевозок и ни в коем случае не имеет целью "поддержать" ту или иную компанию или персону", - резюмируется в пресс-релизе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!