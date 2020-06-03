Очередной сервис доставки еды покидает украинский рынок

Еще один сервис доставки еды под названием Menu.ua покидает украинский рынок вслед за популярным UberEats. Представители компании сообщили, что планируют либо продать ее, либо просто полностью закрыть. Об этом рассказал основатель и директор группы Menu Group Ваган Керобян в интервью изданию Retailers.



По его словам, сервис запустили еще в октябре 2019 года, но за это время компании удалось охватить меньше 1% украинского рынка доставки еды. Керобян заявил, что из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 у компании не оказалось необходимых ресурсов для дальнейшего развития бизнеса в Украине.

"Да, был существенный рост в Армении и Беларуси — на 50% за февраль и март. Мы попали в 1% компаний во всем мире, у которых росли продажи во время карантина. В Украине тоже был незначительный рост, но в то же время компания была убыточной — ежемесячно мы инвестировали более 100 тысяч долларов в рост бизнеса", — заявил Ваган Керобян.

По его словам, уже 8 июня в компании примут окончательное решение о продаже или закрытия бизнеса в Украине. В любом случае долги планируют выплатить, но не сразу, а в течение 2-3 месяцев.

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