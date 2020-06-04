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Виктор Медведчук является совладельцем канала "1+1", - медиа-менеджер

Медиа-менеджер проанализировала декларацию председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука

сегодня, 12:17
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Виктор Медведчук является совладельцем канала "1+1", - медиа-менеджер

Информация о том, будто телеканалы Виктора Пинчука покупает Виктор Медведчук - это "вброс". На самом деле, семья Виктора Медведчука - это совладельцы телеканала "1+1", это ясно показывает декларация политика.  Об этом пишет у себя в Facebook медиа-менеджер Лариса Дроздова. 

На самом деле, поясняет Дроздова, настоящая причина, почему появляются новости о покупке-продаже телеканалов - это местные выборы, которые пройдут в октябре. Дроздова удивляется, почему журналисты "1+1", которые сделали сюжет о декларации Виктора Медведчука, не рассказали, что, исходя из содержания документа, семья политика является совладельцами этого телеканала. 

"На днях "1+1" сделали сюжет о декларации Виктора Медведчука. Много рассуждали и нагоняли тумана, только почему-то забыли рассказать, что одним из совладельцев "1+1" является  семья Медведчука", - поделилась информацией медиа-менеджер. 

Дроздова пояснила, что в декларации Виктора Медведчука указана компания BOLVIK VENTURES LTD, которая зарегистрирована на Оксану Марченко - и эта же компания присутствует на сайте "1+1" в разделе "Структура собственности". 

"Из чего следует, что семья Виктора Медведчука владеет "1+1" совместно с другими собственниками", - сделала вывод медиа-менеджер. 



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