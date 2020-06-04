Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими из-за протестов в США

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Известная во всем мире датская компания по производству
конструкторов Lego отказалась рекламировать свои наборы с фигурками полицейских
из-за массовых протестов в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа
Флойда. Об этом сообщили в издании Toybook.
Представители компании решили отказаться от рекламы более 30
наборов, в которых используются фигурки полицейских, преступников, пожарных,
собак-ищеек и детали в виде наручников. Под запрет также попал набор с
использованием архитектурного здания Белого дома.
"Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения
рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем
размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в
США", — заявили в пресс-службе Лего 3 июня. Пока неизвестно, как долго будет
длиться отказ Lego от такой рекламной кампании.
Массовые акции протеста в США продолжаются с 26 мая после
убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Офицер полиции более 8
минут держал колено на шее задержанного, после чего последний умер. Протесты
сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.
Как сообщал портал "Комментарии", украинская журналистка
пострадала в ходе протестов в США.
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