Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими из-за протестов в США

Известная во всем мире датская компания по производству конструкторов Lego отказалась рекламировать свои наборы с фигурками полицейских из-за массовых протестов в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщили в издании Toybook.

Представители компании решили отказаться от рекламы более 30 наборов, в которых используются фигурки полицейских, преступников, пожарных, собак-ищеек и детали в виде наручников. Под запрет также попал набор с использованием архитектурного здания Белого дома.

"Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США", — заявили в пресс-службе Лего 3 июня. Пока неизвестно, как долго будет длиться отказ Lego от такой рекламной кампании.

Массовые акции протеста в США продолжаются с 26 мая после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. Офицер полиции более 8 минут держал колено на шее задержанного, после чего последний умер. Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская журналистка пострадала в ходе протестов в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!