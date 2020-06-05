Bolt планируют запустить доставку еды и аренду самокатов в Киеве уже летом

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Антон Корнилов
Компания Bolt планировала запустить сервис аренды самокатов еще весной
2020 года, но была вынуждена перенести запуск на лето из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Зато уже в теплый сезон жители нескольких районов столицы Украины смогут
насладиться новым видом транспортных средств. Представители компании обещают,
что самокатов хватит на всех.
Дату начала работы новых сервисов Bolt пока не
назвали, но планируют анонсировать уже в июне. Сервис доставки еды уже начала
собирать команду и ведет переговоры с сотнями ресторанов. Новый сервис Bolt Food будет
работать только в тех украинских городах, где уже есть Bolt.
Как сообщал портал "Комментарии", американские миллиардеры разбогатели на 500 миллиардов долларов с момента начала пандемии коронавируса Covid-19.
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