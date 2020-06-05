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Bolt планируют запустить доставку еды и аренду самокатов в Киеве уже летом

Bolt планирует запустить два новых сервиса летом 2020 года

сегодня, 01:27
Автор:

Антон Корнилов
Bolt планируют запустить доставку еды и аренду самокатов в Киеве уже летом Летом 2020 года в Киеве компания Bolt планирует запустить два новых сервиса, среди которых аренда самокатов и сервис доставки еды под названием Bolt Food. Об этом сообщили в издании AIN со ссылкой на заявление менеджера компании Bolt в Украине Тараса Потичного.

Компания Bolt планировала запустить сервис аренды самокатов еще весной 2020 года, но была вынуждена перенести запуск на лето из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Зато уже в теплый сезон жители нескольких районов столицы Украины смогут насладиться новым видом транспортных средств. Представители компании обещают, что самокатов хватит на всех.

Дату начала работы новых сервисов Bolt пока не назвали, но планируют анонсировать уже в июне. Сервис доставки еды уже начала собирать команду и ведет переговоры с сотнями ресторанов. Новый сервис Bolt Food будет работать только в тех украинских городах, где уже есть Bolt.

Как сообщал портал "Комментарии", американские миллиардеры разбогатели на 500 миллиардов долларов с момента начала пандемии коронавируса Covid-19.


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Источник: https://ain.ua/
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