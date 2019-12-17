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«Нафтогаз» подал в суд на власти Украины

«Нафтогаз» хочет через суд забрать нефтяное месторождение "Варвинское" в Черниговской области у американской компании Ukrainian Energy

17 декабря 2019, 09:54
Автор:

• Наталья Шевченко

НАК "Нафтогаз" подал в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения "Варвинское" в Черниговской области американской компании, пишет журнал Time.

В иске отмечается, что этим летом украинские власти якобы незаконно выдали разрешение американской Ukrainian Energy на разработку месторождения. На нее также претендовал и "Нафтогаз", который предложил более выгодные условия, но компания проиграла торги по контракту американскому конкуренту. Компания теперь просит киевский суд отменить выдачу разрешения Ukrainian Energy.

Майкл Блейзер, комментируя иск "Нафтогаза", считает, что Ukrainian Energy право на освоение месторождения получила справедливо, так как Украине нужны были зарубежные инвестиции и опыт.

Как сообщало издание "Комментарии", министерство экономического развития начислило "Нафтогазу Украины" пеню за несвоевременную уплату дивидендов в бюджет. Такие данные содержатся в отчете экспертной организации StateWatch.

Источник: https://time.com/5750669/exclusive-lawsuit-raises-questions-about-rick-perrys-role-in-ukraine-energy-sector/
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