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Украинцы смогут сами выбирать банк, на карту которого получать зарплату

В Украине больше не будет "зарплатных проектов"

17 декабря 2019, 11:36
Автор:

• Наталья Шевченко

Правительство разрабатывает проект, который позволит украинцам самостоятельно решать, на карточку какого банка они будут  получать зарплату. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он напомнил, что сейчас в Украине действует система, когда работодатель договаривается с банком, и потом работники получают зарплату на карточку именно определенного банка. При этом мнение сотрудников компании не спрашивают.

"По закону украинцы сами могут выбирать себе банк, но большинство работодателей его не придерживаются", - сказал политик.

 

По словам Дубилета, проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и улучшенный сервис, а с другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка",- резюмировал он.

Как сообщало издание "Комментарии", чтобы выманить деньги у граждан Украины, мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с банковскими карточками.  Мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели "кражу" и банкомат сохранил отпечатки пальцев.  

Источник: https://comments.ua/
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