Украинцы смогут сами выбирать банк, на карту которого получать зарплату

Правительство разрабатывает проект, который позволит украинцам самостоятельно решать, на карточку какого банка они будут получать зарплату. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он напомнил, что сейчас в Украине действует система, когда работодатель договаривается с банком, и потом работники получают зарплату на карточку именно определенного банка. При этом мнение сотрудников компании не спрашивают.

"По закону украинцы сами могут выбирать себе банк, но большинство работодателей его не придерживаются", - сказал политик.

По словам Дубилета, проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и улучшенный сервис, а с другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка",- резюмировал он.

Как сообщало издание "Комментарии", чтобы выманить деньги у граждан Украины, мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с банковскими карточками. Мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели "кражу" и банкомат сохранил отпечатки пальцев.