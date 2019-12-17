Украинцы смогут сами выбирать банк, на карту которого получать зарплату

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Правительство разрабатывает проект, который позволит
украинцам самостоятельно решать, на карточку какого банка они будут получать зарплату. Об этом на своей
странице в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Он напомнил, что сейчас в Украине действует система, когда работодатель договаривается с банком, и потом работники получают зарплату на карточку именно определенного банка. При этом мнение сотрудников компании не спрашивают.
По словам Дубилета, проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и улучшенный сервис, а с другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.
"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка",- резюмировал он.
Как сообщало издание
"Комментарии", чтобы выманить деньги у граждан Украины,
мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с
банковскими карточками. Мошенники якобы
случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом.
А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают
говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают:
дескать, все видели "кражу" и банкомат сохранил отпечатки
пальцев.
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