Игорный бизнес: эксперты назвали плюсы и минусы легализации

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Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что необходимо легализовать бизнес, запрет на который, введенный в 1999 году, действует фиктивно (игорные заведение маскируются под лотереи и онлайн-казино).
"В нынешним виде "запретный бизнес" является источником теневых денег и "крышуется" полицией и другими силовиками. Закон позволит прикрыть нелегальные лавочки, которые у нас растут как грибы после дождя, - отмечает Загородний. - Будет определен четкий статус игорных заведений, что добавит денег в государственный и местные бюджеты. Ведь те, кто получит лицензию на осуществление игорной деятельности, будут платить за нее официально".
При этом важно, подчеркивает эксперт, чтобы казино не были общедоступными. И именно такой вариант закона, где прописано, что размещать игорные заведения можно лишь в отелях (стоимость лицензии будет зависеть от количества номеров), следует принимать, уверен Загородний. По его мнению, легализация, четкая классификация разного вида игр (наземные казино, онлайн-казино, государственная лотерея) и управление процессами на государственном уровне способствует выводу этого бизнеса из тени.
Политический эксперт Андрей Еременко уверен, что закон будет принят. Но между первым и вторым чтением его могут сильно видоизменить.
"Но принимать закон о легализации игорного бизнеса, безусловно, надо, - говорит Еременко. – В существующем (нелегальном) виде рынок этих услуг не нравится украинцам. Неоднократно звучали обвинения в адрес правоохранителей, которые "крышуют" этот бизнес. Не исключаю, что стороны, заинтересованные в продолжении действующих правил, будут стараться сорвать легализацию. Это уже делается – с помощью ряда альтернативных законопроектов, которые тормозят начало легализации".
По словам Еременко, речь фактически идет о двух вариантах закона: легализовать те точки, которые действуют сейчас, либо определиться, что игорные зоны действуют лишь в отелях определенной категории или еще в каких-то специальных местах.
"В любой случае – поступление средств в бюджет от легализации игорного бизнеса – куда лучше, чем поступление их в карманы преступных группировок и их "крыши". Чего не хочется, так это создания дополнительных органов контроля, надзора, - отмечает эксперт. – Важно, чтобы не произошло расширение штата чиновников, иначе это фактически "съест" запланированный возможный доход. И, конечно, нужны четко прописанные правила безопасности. Удаление игорных зон от школ, детских садов и так далее… Потому что те же охранники существующих игорных заведений пугают людей не меньше, чем некоторые их клиенты".
Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ уверен, что закон будет принят – и в первом чтении, и (со временем) во втором и в целом.
"Это ведь не только инициатива монокоалиции, но и важный месседж президента. У Владимира Зеленского не так много было экономических обещаний. Но от четко стоял за продажу земли и легализацию игорного и янтарного бизнеса. Если отсекать еще и эти идеи, то даже таких упрощенных экономических посылов не останется. Так что закон – примут", - считает Кущ.
Среди слабых мест документ он считает то, что законопроект о легализации игорного бизнеса не станет новым драйвером роста ВВП. Хоть мог бы.
"Вначале властям нужно было провести переговоры с крупнейшими девелоперами (специалистами по созданию объектов недвижимости), получить от них техническое задание - каким они видит конкурентоспособную модель игорного бизнеса в Украине, - уверен финансовый эксперт. - Те же Испания, Япония поступали именно так. И Украина должна была понять факторы своей конкурентоспособности. Почему должны ехать играть к нам, а не в соседнюю Грузию? Но этого сделано не было".
В итоге, по мнению Куща, с принятием законопроекта мы получим запуск "кустарного" игорного бизнеса, который будет развиваться не с помощью иностранных инвестиций, а так, как будет выгодно местным политэлитам.
"Прогнозируемый ежегодный доход от легализации - от 8 до 16 миллиардов гривен в год – это мизер от того, что можно было получить, - уверен эксперт. - Отсутствие системных инвесторов приведет к тому, что в Украине не будет доходов, связанных со строительством новых отелей, ресторанов, бизнес-центров и прочей, подвязанной под игорный бзнес инфраструктуры. Не будет и новых рабочих мест. "Кустарщина" будет проявляться в том, что новый бизнес не будет сопряжен с сопутствующими инвестициями".
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