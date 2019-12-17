Игорный бизнес: эксперты назвали плюсы и минусы легализации

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что необходимо легализовать бизнес, запрет на который, введенный в 1999 году, действует фиктивно (игорные заведение маскируются под лотереи и онлайн-казино).



"В нынешним виде "запретный бизнес" является источником теневых денег и "крышуется" полицией и другими силовиками. Закон позволит прикрыть нелегальные лавочки, которые у нас растут как грибы после дождя, - отмечает Загородний. - Будет определен четкий статус игорных заведений, что добавит денег в государственный и местные бюджеты. Ведь те, кто получит лицензию на осуществление игорной деятельности, будут платить за нее официально".

При этом важно, подчеркивает эксперт, чтобы казино не были общедоступными. И именно такой вариант закона, где прописано, что размещать игорные заведения можно лишь в отелях (стоимость лицензии будет зависеть от количества номеров), следует принимать, уверен Загородний. По его мнению, легализация, четкая классификация разного вида игр (наземные казино, онлайн-казино, государственная лотерея) и управление процессами на государственном уровне способствует выводу этого бизнеса из тени.

"Срыв легализации выгоден определенным силам"

Политический эксперт Андрей Еременко уверен, что закон будет принят. Но между первым и вторым чтением его могут сильно видоизменить.

"Но принимать закон о легализации игорного бизнеса, безусловно, надо, - говорит Еременко. – В существующем (нелегальном) виде рынок этих услуг не нравится украинцам. Неоднократно звучали обвинения в адрес правоохранителей, которые "крышуют" этот бизнес. Не исключаю, что стороны, заинтересованные в продолжении действующих правил, будут стараться сорвать легализацию. Это уже делается – с помощью ряда альтернативных законопроектов, которые тормозят начало легализации".

По словам Еременко, речь фактически идет о двух вариантах закона: легализовать те точки, которые действуют сейчас, либо определиться, что игорные зоны действуют лишь в отелях определенной категории или еще в каких-то специальных местах.

"В любой случае – поступление средств в бюджет от легализации игорного бизнеса – куда лучше, чем поступление их в карманы преступных группировок и их "крыши". Чего не хочется, так это создания дополнительных органов контроля, надзора, - отмечает эксперт. – Важно, чтобы не произошло расширение штата чиновников, иначе это фактически "съест" запланированный возможный доход. И, конечно, нужны четко прописанные правила безопасности. Удаление игорных зон от школ, детских садов и так далее… Потому что те же охранники существующих игорных заведений пугают людей не меньше, чем некоторые их клиенты".

"Инвестиции или кустарщина"

Финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ уверен, что закон будет принят – и в первом чтении, и (со временем) во втором и в целом.

"Это ведь не только инициатива монокоалиции, но и важный месседж президента. У Владимира Зеленского не так много было экономических обещаний. Но от четко стоял за продажу земли и легализацию игорного и янтарного бизнеса. Если отсекать еще и эти идеи, то даже таких упрощенных экономических посылов не останется. Так что закон – примут", - считает Кущ.

Среди слабых мест документ он считает то, что законопроект о легализации игорного бизнеса не станет новым драйвером роста ВВП. Хоть мог бы.

"Вначале властям нужно было провести переговоры с крупнейшими девелоперами (специалистами по созданию объектов недвижимости), получить от них техническое задание - каким они видит конкурентоспособную модель игорного бизнеса в Украине, - уверен финансовый эксперт. - Те же Испания, Япония поступали именно так. И Украина должна была понять факторы своей конкурентоспособности. Почему должны ехать играть к нам, а не в соседнюю Грузию? Но этого сделано не было".

В итоге, по мнению Куща, с принятием законопроекта мы получим запуск "кустарного" игорного бизнеса, который будет развиваться не с помощью иностранных инвестиций, а так, как будет выгодно местным политэлитам.

"Прогнозируемый ежегодный доход от легализации - от 8 до 16 миллиардов гривен в год – это мизер от того, что можно было получить, - уверен эксперт. - Отсутствие системных инвесторов приведет к тому, что в Украине не будет доходов, связанных со строительством новых отелей, ресторанов, бизнес-центров и прочей, подвязанной под игорный бзнес инфраструктуры. Не будет и новых рабочих мест. "Кустарщина" будет проявляться в том, что новый бизнес не будет сопряжен с сопутствующими инвестициями".