Стало известно, когда могут подписать договор о транзите газа

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал о том, что если переговоры по транзиту газа из России в ЕС через Украину провалятся, не исключено, что они продолжатся весной 2020 года, пишет "Интерфакс-Украина".

"Допускаю, что даже если сейчас не получится подписать контракт, то весной следующего года мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", – сказал Коболев.

Также Коболев отметил, что, если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США их подпишет, то подписание контракта касательно транзита газа может состояться до конца года.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские эксперты проанализировали подводные камни нового газового контракта. Аналитики сходятся во мнении, что транзитный контракт зависит от темпов создания "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а также от российско-европейских отношений.

Также же мы писали о том, что существующий договор о транзите российского газа по территории Украины истекает 31 декабря. Европа и Украина настаивают на заключении нового долгосрочного контракта, РФ же допускает возможность продления действующего контракта на 1 год.

Напомним, Министерские трехсторонние газовые переговоры между ЕС, Украиной и Россией пройдут в Брюсселе 19 декабря.