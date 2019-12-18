Стало известно, сколько украинцев покинули страну за последние 10 лет

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Почти 4 млн украинцев окончательно выехали за границу с 2010 года. Об этом
сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Дмитрий
Дубилет.
Министр опубликовал график с миграционными данными за период 2010-2019 годов.
С его помощью можно определить количество граждан Украины, которые официально
пересекли границу и итоговое сальдо. Как пояснил Дубилет, миграция имеет
ярко-выраженный циклический характер. При этом, она имеет устойчивый тренд к росту.
Только в 2014 году наблюдалась нетипичная миграционная динамика. По словам
министра, вероятно это связано с началом военных действий и отсутствием учета
миграции на оккупированных частях страны. Кроме того, Дубилет удивлен, что безвиз
не имел существенного влияния на итоги миграции и сальдо. Как пояснил министр, это зависит от того, что граждане в меньшей степени выезжают в РФ, а больше
- в Европу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты прогнозируют в следующем году возникновение новой волны трудовой миграции украинцев в страны Евросоюза.
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