В Нацбанке назвали главное условие для снижения курса доллара в соотношении с гривней

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Увеличение и стабилизация курса доллара в соотношении с украинской гривней напрямую зависит от количества иностранных инвестиций. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в своем интервью изданию "Сегодня".
Также он подчеркнул, что аналитики и биржевые работники не смогли предугадать ситуацию с долларом в нынешнем году.
"Люди постепенно привыкают к тому, что у нас курс не фиксированный, а плавающий. Гривня может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке", - указал Чурий.
Замглавы НБУ считает, что в Украине до недавнего времени не было реальных реформ, скорее, их имитация.
"Но если мы сегодня будем проводить реформы, я верю, что к нам тоже начнут приходить серьезные инвестиции и мы сможем через какое-то время догнать наших европейских соседей", - убежден финансист.
Чурий добавил, что если сравнивать Украину с восточно-европейскими странами 20-летней давности, тогда эти страны тоже были значительно недоинвестированы.
"К ним начали приходить инвестиции только после проведения экономических реформ. И это приводило, в частности, к усилению курса их валют".
Отметим, что сегодня, 18 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,47 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке пояснили низкий оборот наличных денег.
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