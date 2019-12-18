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В Нацбанке назвали главное условие для снижения курса доллара в соотношении с гривней

Сегодня национальная валюта достигла нового максимума за последние пять лет

сегодня, 14:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Увеличение и стабилизация курса доллара в соотношении с украинской гривней напрямую зависит от количества иностранных инвестиций. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в своем интервью изданию "Сегодня".

Также он подчеркнул, что аналитики и биржевые работники не смогли предугадать ситуацию с долларом в нынешнем году.

"Люди постепенно привыкают к тому, что у нас курс не фиксированный, а плавающий. Гривня может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке", - указал Чурий.

Замглавы НБУ считает, что в Украине до недавнего времени не было реальных реформ, скорее, их имитация.

"Но если мы сегодня будем проводить реформы, я верю, что к нам тоже начнут приходить серьезные инвестиции и мы сможем через какое-то время догнать наших европейских соседей", - убежден финансист. 

Чурий добавил, что если сравнивать Украину с восточно-европейскими странами 20-летней давности, тогда эти страны тоже были значительно недоинвестированы.

"К ним начали приходить инвестиции только после проведения экономических реформ. И это приводило, в частности, к усилению курса их валют".

Отметим, что сегодня, 18 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,47 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацбанке пояснили низкий оборот наличных денег.




Источник: https://www.segodnya.ua/economics/finance/luchshaya-situaciya-za-25-let-v-nbu-obyasnili-rekordnyy-rost-kursa-grivni-1376112.html
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