Пенсии и зарплаты профинансируют полностью, ситуация под контролем, - Кабмин

Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов: речь идет о пенсиях, зарплаах и других соцвыплатах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Также планируют погасить все обязательства с открытыми ассигнованиями. Гончарук заверил, что государству хватит на это средств, ситуация контролируемая, а люди – в безопасности.

Такое заявление руководитель правительства сделал после того, как в СМИ и соцсетях появилась информация о приостановке выплат для украинцев, когда 17 декабря Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить некоторые расходы общего фонда государственного бюджета к концу 2019-го года. А именно - незащищенные расходы, например, на развитие, ремонт или строительство.

По словам Гончарука, это временная приостановка выплат казначейства, и такое уже не раз бывало в нашей стране. Как он пояснил, в конце каждого года госорганы хотят потратить все неиспользованные деньги: "кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе". Правительство планирует исправить такую ситуацию.

Премьер-министр заявил, что до конца года Госказначейство ежедневно вручную будет проверять все выплаты, предусматривающие проведение. Все детали по ситуации вскоре объяснит министр финансов Маркарова.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил госбюджет-2020.