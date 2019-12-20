В Украине ввели в обращение новую монету

С сегодняшнего дня, 20 декабря в Украине вводится в обращение новая монета номиналом пять гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Так, на монете изображен украинский военный, гетман, политический и государственный деятель Богдан Хмельницкий.

Отметим, что дата введения в обращение новой монеты 10 грн пока что неизвестна, предположительно это произойдет в середине 2020 года. А вот с апреля пользуются украинцы новыми монетами номиналом одна и две гривны, а с октября – из обращения ушли одна, две и пять копеек. При этом, сохраняется возможность рассчитываться одновременно и новыми монетами, и существующими банкнотами соответствующих номиналов. Так можно делать, пока банкноты не выйдут из обращения естественным путем.

Всего Нацбанк введет в обращение по 5 млн штук новых обиходных монет номиналами 5 и 10 грн. Сейчас в обращении находится около 150 млн монет номиналом 1 грн, еще 140 млн - номиналом 2 грн.

Напомним, что бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн изымать из обращения не будут. Однако Нацбанк решил прекратить их печатание, чтобы дополнительно пополнять ими денежный оборот.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Национальный банк выпустил три памятные монеты из набора “Яворовская игрушка”.