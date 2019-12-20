Расходы украинцев на оплату коммунальных услуг за год выросли на четверть

Украинцы тратят на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства около 11,6% от всех расходов. В то же время, сумма, которая уходит на оплату коммунальных услуг за последний год выросла на 25,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает "24 канал".



В частности, в третьем квартале 2019 года наши сограждане потратили на оплату платежек за жилье, воду, электроэнергию и газ 86,7 млрд грн., что на четверть больше, чем за такой же период 2018 года.

Отмечается, что больше всего люди в нашей стране тратят денег на пищевые продукты и безалкогольные напитки – 41%, на оплату услуг ЖКХ – 11,6%, транспорт – 10%, алкоголь, табачные изделия и наркотики – 7,9%, здравоохранение – 5,5%, отдых и культуру – 3,9%, предметы домашнего обихода, бытовую технику – 3,7%.