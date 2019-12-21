В Кривом Роге, Днепре, Мариуполе сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС налоговиками, – Каленков

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Приостановка выплаты
возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии
праздников сотни тысяч людей останутся перед новогодними праздниками без
средств к существованию. Такое мнение высказал президент объединения
предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала
"112 Украина".
"К чему это приведет?
Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные
платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам –
денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были
запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет.
Фактически это диверсия, я по-другому не могу сказать", – отметил он.
Каленков также назвал
города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов
государства.
"Мы говорим о городах
Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а
если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к
существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах
и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", –
подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".
Ранее стало известно, что
государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных
предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о
намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором
будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При
этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития
отечественной промышленности.
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