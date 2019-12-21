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В Кривом Роге, Днепре, Мариуполе сотни тысяч людей останутся без денег перед Новым годом из-за невозврата НДС налоговиками, – Каленков

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о приостановках выплат НДС промпредприятиям

сегодня, 16:40
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Приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников сотни тысяч людей останутся перед новогодними праздниками без средств к существованию. Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

"К чему это приведет? Сейчас время платить зарплаты работникам, приближаются праздники – заработные платы платить будет нечем. Сейчас нужно выплачивать подрядчикам, поставщикам – денег на это тоже не будет. Более полутора миллиардов гривен, которые были запланированы на получение, на которые рассчитывали, – их сейчас просто нет. Фактически это диверсия, я по-другому не могу сказать", – отметил он.

Каленков также назвал города, работники предприятий в которых могут пострадать из-за таких шагов государства.

"Мы говорим о городах Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Мариуполь. Фактически это сотни тысяч людей, а если с членами семей – это и миллионы людей, которые остаются без средств к существованию. У предприятий просто в условиях кризиса нет этих денег на счетах и нет возможности в течение нескольких дней эти средства мобилизовать", – подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

Ранее стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий. Так, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

Источник: https://112.ua/
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