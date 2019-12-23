"Ощадбанк" закроет до 600 отделений

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В следующем году "Ощадбанк" сократит количеств своих
отделений, рассказала глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин, пишет FinClub.
"У нас сейчас 2,4 тысячи отделений. По плану должно
остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем внимание на том, что клиентам по
всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы ", -
сообщила она.
Он рассказала, что уже начата оптимизация сети, обновили
больше 650 отделений, а по старой модели все еще работают около 1,8 тысячи филиалов.
"В 2020 году мы должны сделать выбор: подстроить их
под новую бизнес-модель или сократить ", - отметила Апин.
Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.
Как сообщало издание "Комментарии", киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение
решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации
свыше 1,1 млрд долл. убытков Ощадбанка из-за аннексии Крыма.
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