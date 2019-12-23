"Ощадбанк" закроет до 600 отделений

В следующем году "Ощадбанк" сократит количеств своих отделений, рассказала глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин, пишет FinClub.

"У нас сейчас 2,4 тысячи отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем внимание на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы ", - сообщила она.

Он рассказала, что уже начата оптимизация сети, обновили больше 650 отделений, а по старой модели все еще работают около 1,8 тысячи филиалов.

"В 2020 году мы должны сделать выбор: подстроить их под новую бизнес-модель или сократить ", - отметила Апин.

Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

Как сообщало издание "Комментарии", киевский апелляционный суд дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше 1,1 млрд долл. убытков Ощадбанка из-за аннексии Крыма.