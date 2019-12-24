В Украине внедрят дифференцированную систему налогов

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В Украине снизят размер налога на доходы физических лиц для
украинцев, которые получают самые маленькие зарплаты. Об этом рассказал глава
Государственной налоговой службы Сергей Верланов, пишет пресс-служба ведомства.
"Изменения будут внедрять в 2020 году, непосредственно будут
запускать дифференцированную систему налогов. В следующем году будет
пересматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц", -
отметил он.
Также чиновник отметил, что в Украине налоговая нагрузка
средняя в мире, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.
Верланов напомнил, что есть граждане, которые не платят налоги и по этой причине налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. "Поэтому главная задача государства сделать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги", - сказал политик.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году уже Кабинет министров Владимира Гройсмана своим Распоряжением №275-р от 3 апреля в плане приоритетных действий правительства
на 2017 год, ставил перед собой цель разработать законопроект о внедрении
всеобщего декларирования физлицами доходов и расходов. Но, как и в прежние
попытки, дальше планов дело не пошло.
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