«Метинвест» недополучил 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре, - Гусейнов

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Предприятия горно-металлургической
компании "Метинвест" недополучили 1,5 млрд грн возмещения НДС в декабре, заявил
директор департамента по налогам и ответственности группы Ярослав Гусейнов. Об этом сообщает "Юапроминфо".
Как рассказал Гусейнов, невозмещение средств может негативно отразиться на работе компании.
"Это может повлиять на наши
обязательства перед нашими работниками в городах присутствия. Это Кривой Рог,
Мариуполь, Запорожье, Днепр. И также на выполнение наших обязательств перед
поставщиками. То есть, это существенная недостаточность наших оборотных
средств", - сказал Гусейнов.
В частности, около 1 млрд
грн не получил "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича". Как рассказал мастер участка завода Игорь Шкраб, государство не вернуло НДС в
размере около 1 млрд грн комбинату и теперь сотрудники боятся, что останутся без зарплат.
Президент объединения предприятия "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что "фактически Фискальная служба загоняет всех в водоворот неплатежей".
"Это деньги предприятий, которые государство
взяло на время, и которые обязано вернуть, - сказал Каленков. - Нужно понимать,
что с заработных плат, которые не получат работники, не будут начислены
налоги в государственный бюджет. Таким образом, недополучат бюджетники. Такая ситуация развивает спираль неплатежей по всей экономике страны".
Напомним, ранее "Укрметаллургпром" заявил, что Государственная налоговая служба Украины в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете с помощью переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года. Сообщается, что предприятиям горно-металлургического комплекса, обеспечивающим 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% средств, заявленных ими к возмещению НДС. Общая сумма составляет более 2 млрд грн. По информации издания, это связано с нехваткой средств в госбюджете и проблему якобы хотят решить за счет большого прозрачного бизнеса, хотя необходимо бороться с теневой экономикой.
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