Новый Трудовой кодекс: эксперты назвали «плюсы» и «минусы»

Минэкономики озвучило моменты, которые предлагают поменять в новом законопроекте о труде. Некоторые моменты будущего законопроекта опубликовал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.





Эксперты высказали свое мнение изданию "Комментарии" касательно предлагаемых изменений в новый Трудовой кодекс (ТК).



Кодекс полурабства

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, достаточно сложно в целом оценивать предлагаемые изменения, не видя всего текста законопроекта. Но кое-какие выводы сделать можно.



"Опубликованное министром Миловановым, говорит о том, что Минэкономики пытается упростить многие нормы соцзащиты для наемных сотрудников, упростить процедуру их увольнения по желанию работодателя. В какой-то мере - нивелировать или вообще ликвидировать роль профсоюзов в Украине. Скорее всего, заказчиком этих норм выступает крупный бизнес в Украине", - считает Бортник.



Эксперт не исключил, что после принятия закона украинцы смогут лишиться части тех в отношениях с работодателем, которые имеют на сегодняшний день.



"Высока вероятность, что в нашей стране, где и так нормы закона работают выборочно, наемный сотрудник может оказаться после предлагаемых изменений абсолютно бесправным, на полурабском положении, совершенно зависимым от работодателя, который сможет увольнять сотрудников даже без особого повода. При этом права работника уже не будут защищены профсоюзами", - констатировал он.



Руководитель УИАМП считает, что вокруг нового Трудового кодекса необходимо продолжать диалог.



"Модернизируя существующий документ, следует сделать главной его целью не желание больших работодателей, а права людей труда, наемных сотрудников. Минэкономики нужно пересмотреть принципы, по которым они разрабатывают Трудовой кодекс", - резюмирует Руслан Бортник.



Забота на словах

Вся волокита вокруг проекта Трудового кодекса в Украине перманентно имеет политический окрас, уверен политический эксперт Валерий Клочок.



"Работодатели молчат, наемные работник тоже молчат (обе стороны уже давно притерлись к условиям реальности и решают вопросы в рамках закон), а политики пытаются строить медийную кампанию по принципу "нас гнобят". Рупором угнетенного класса трудящихся классически выступает профсоюзное движение. Сотрудник всегда будет желать улучшения условий труда", - подчеркивает эксперт.



Валерий Клочок напоминает, что в парламенте зарегистрировано два законопроекта о Трудовом кодексе: "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины".



"Оба документа заслуживают внимания и могут стать основой для системного документа, который урегулирует все спорные моменты между работником и работодателем, - отмечает эксперт. - Скорее всего, последние комментарии Милованова об отдельных аспектах будущего документа, свидетельствуют, что в условиях стремительно падающего доверия к власти никто на ужесточение условий трудовых отношений именно для работодателя идти не собирается".



Клочок обратил внимание, что Милованов, пока на словах, гарантировал беременным удобные условия, ликвидацию существующего требования отработки двух недель, 40-ка часовую рабочую неделю, сохранение льгот для бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам и пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних.



"Также министр обещает позаботиться и о студентах, которым всегда сложно устроиться на работу не имея практического трудового стажа и опыта. Очень позитивно работодатели воспримут и электронную трудовую книжку", - добавил эксперт.



Но пока это лишь заявления, подчеркивает Валерий Клочок. Финального документа всё еще нет.



"Безусловно, когда он появится, то окажется под пристальным вниманием. И в случае каких-либо неадекватных новшеств (а подобную практику власть периодически применяет) реакция улицы будет молниеносной", - уверен политэксперт.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине предлагают принять новый проект Законов о труде. Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о грядущих изменениях в документе.

