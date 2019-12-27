Медведчук назвал условие привлечения инвестиций в Украину

"Мы перестали быть индустриально интересной страной для инвестиций. Не имеет значения, иностранные это инвестиции или наших бизнесменов. Деньги должны прийти в Украину. А это возможно только тогда, когда люди получат уверенность, что в стране будет мир", ‒ подчеркнул политик.



По мнению лидера оппозиции, власть должна пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поскольку условия договора наносят непоправимый экономический вред Украине.



"Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что ее условия уничтожают экономически нашу страну", ‒ заявил Медведчук.



Стоит отметить, что еще в 2012 году Виктор Медведчук предупреждал о рисках зоны свободной торговли с Евросоюзом для Украины.



"С момента подписания соглашения все вопросы взаимоотношений с третьими странами, касающиеся торговой политики, Украина должна будет согласовывать с ЕС. И хотя формально соглашение оставляет Украине право по сохранению и созданию таможенных союзов, зон свободной торговли или договоренностей о приграничной торговле, фактически это право ограничено, так как новые торговые соглашения не должны противоречить Соглашению об ассоциации", ‒ предупреждал Виктор Медведчук.



Стоит напомнить, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что для улучшения инвестиционного климата власть должна добиться мира в Украине.