Подорожание звонков с домашнего телефона в Украине решили отложить

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ПАО "Укртелеком" отказалось повышать тарифы на фиксированной
телефонии с 1 января 2020 года на 20%. Это решение объясняют тем, что
переживают за пользователей. Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".
В сообщении также говорится, что тарифы на услуги связи планировали
повысить из-за роста расходов на оказание услуг связи в компании.
Ранее "Комментарии" писали, что "Ощадбанк" отстоял в Верховном
суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" о расторжении договора купли-продажи
облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен.
Также мы писали, что в Украине
в октябре выросли цены на продукты, алкоголь, табак и связь, зато снизились
некоторые тарифы и стоимость проезда в транспорте. Услуги связи подорожали на
4,2%, а, в частности, мобильная связь – на 10,7%. Также в октябре цены на
продукты и безалкогольные напитки увеличились в среднем на 0,9%. Больше всего
подорожала гречка – почти на 30%. Также выросла стоимость яиц, молока, овощей,
сала, масла и говядины. А вот подешевели: сахар, мясо птицы, фрукты, рыба,
подсолнечное масло и свинина. Табачные изделия стали дороже на 1,5%, алкоголь –
на 0,1%.
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