Подорожание звонков с домашнего телефона в Украине решили отложить

ПАО "Укртелеком" отказалось повышать тарифы на фиксированной телефонии с 1 января 2020 года на 20%. Это решение объясняют тем, что переживают за пользователей. Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома".



В сообщении также говорится, что тарифы на услуги связи планировали повысить из-за роста расходов на оказание услуг связи в компании.

Ранее "Комментарии" писали, что "Ощадбанк" отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривен.

Также мы писали, что в Украине в октябре выросли цены на продукты, алкоголь, табак и связь, зато снизились некоторые тарифы и стоимость проезда в транспорте. Услуги связи подорожали на 4,2%, а, в частности, мобильная связь – на 10,7%. Также в октябре цены на продукты и безалкогольные напитки увеличились в среднем на 0,9%. Больше всего подорожала гречка – почти на 30%. Также выросла стоимость яиц, молока, овощей, сала, масла и говядины. А вот подешевели: сахар, мясо птицы, фрукты, рыба, подсолнечное масло и свинина. Табачные изделия стали дороже на 1,5%, алкоголь – на 0,1%.