Нацбанк проверит в 2020 году 45 банков

Нацбанк Украины намерен проинспектировать 45 банков в новом году. Проверка "ПриватБанка" намечена на 3-ий квартал 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

При составлении плана проверок специалисты руководствовались риск-ориентированным подходом. Методика учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, а также уровня рисков, присущих его деятельности.

В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков:

в I квартале АБ "Укргазбанк", ПуАО "КБ "Аккордбанк", АО "Банк Сич", АО "КИБ", АО "РВС Банк", ПАО "Банк "Украинский Капитал", АО "Айбокс Банк", Поликомбанк, АО "ЕПБ", АО "БТА Банк";

во II квартале: АО АКБ "Львов", АО "Пиреус Банк МКБ", АО "Первый Инвестиционный Банк", АО "Банк Форвард", АО "Мисто Банк", АО "СЕБ Корпоративный Банк", АО "Кредитвест Банк", АО "Укрстройинвестбанк", АО "Банк 3/4", АО "КБ "Земельный Капитал", ПАО "Расчетный Центр", ЧАО "Банк Фамильный", АО "Банк Траст-Капитал", АО "Альпари Банк";

в III квартале: АО КБ "Приватбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк Восток", ПАО "МТБ Банк", АО АКБ "Аркада", АБ "Клиринговый Дом", АО "Кристалбанк", АО "АП Банк", АО "МетаБанк", АО "Асвио Банк", АО "Банк Кредит Днепр", АО "Юнекс Банк", АО "Окси Банк", АО "Банк "Портал";

в IV квартале: АО "ОТП Банк", АО "Мегабанк", АО "Альтбанк", АО "Банк инвестиций и сбережений", АО "МИБ", АО "Полтава-банк", АО "АБ "Радабанк".

Напомним, что за 2019-й департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.

Как сообщал портал "Комментарии", в Нацбанке рассказали об условиях получения очередного транша МВФ.



