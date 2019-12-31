Обнародован план проверок банков на следующий год

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В 2020 году Нацинальный банк Украины проведет проверки в 45
банках, сообщает пресс-служба регулятора.
Список банков, которые будут проверять:
I квартал:
Укргазбанк, ЕПБ, БТА Банк, Аккордбанк, Банк Сич, Айбокс Банк, КИБ, РВС Банк,
Украинский Капитал, Поликомбанк,;
II
квартал: Львов, СЕБ Корпоративный Банк Пиреус
Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, Банк Фамильный,
Банк , Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал,
Расчетный Центр, Траст-Капитал, Альпари Банк;
III
квартал: Окси Банк, ПриватБанк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом,
Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, ,
Банк Портал; Альфа-Банк.
IV
квартал: Банк инвестиций и сбережений, ОТП Банк, Мегабанк, Радабанк, Альтбанк, ,
МИБ, Полтава-банк.
По информации НБУ, в этом году было проведено 50 плановых и 12 внеплановых проверок учреждений.
Как сообщало издание "Комментарии", 31 декабря у банков выходной. Нерабочим днем для банков станет и 1 января 2020 года.
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