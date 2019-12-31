Обнародован план проверок банков на следующий год

В 2020 году Нацинальный банк Украины проведет проверки в 45 банках, сообщает пресс-служба регулятора.

Список банков, которые будут проверять:



I квартал: Укргазбанк, ЕПБ, БТА Банк, Аккордбанк, Банк Сич, Айбокс Банк, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Поликомбанк,;

II квартал: Львов, СЕБ Корпоративный Банк Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, Банк Фамильный, Банк , Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Траст-Капитал, Альпари Банк;

III квартал: Окси Банк, ПриватБанк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, , Банк Портал; Альфа-Банк.

IV квартал: Банк инвестиций и сбережений, ОТП Банк, Мегабанк, Радабанк, Альтбанк, , МИБ, Полтава-банк.

По информации НБУ, в этом году было проведено 50 плановых и 12 внеплановых проверок учреждений.

Как сообщало издание "Комментарии", 31 декабря у банков выходной. Нерабочим днем для банков станет и 1 января 2020 года.

